Duitsland en Tsjechië willen met een nieuwe spoorlijn de reistijd tussen Berlijn en Dresden in Duitsland en de Tsjechische hoofdstad Praag aanzienlijk verkorten.

Vertegenwoordigers van Duitsland en Tsjechië hebben daarover in Dresden een gemeenschappelijke verklaring ondertekend.

Nu is het nog circa twee uur en een kwartier sporen tussen Dresden en Praag. Met de nieuwe spoorlijn zou dat ongeveer een uur worden. Tussen Berlijn en Praag zou in twee en een half uur gereisd kunnen worden, twee uur sneller dan nu. De trein zou dan ook de auto kloppen in snelheid.

Praag © Getty Images

Er worden verschillende routes onderzocht. Er zou ook een tunnel nodig zijn van 26 kilometer, de langste van Duitsland. Experten gaan ervan uit dat de nieuwe verbinding ten vroegste eind jaren dertig klaar kan zijn.

