In Laken is zaterdag een nieuwe stripmuur ingehuldigd, het 64ste deel van de Brusselse striproute. De afbeelding is van de hand van de jonge Franse illustratrice en striptekenares Eva Roussel.

De afbeelding in de Victor Mabillestraat in Laken, waarin een meisje en boeket bloemen zijn verwerkt, kreeg de naam 'Solastalgie'. Dat betekent eco-angst, of 'diepe wanhoop ten gevolge van de teloorgang van het milieu', zegt de stad Brussel.

'De ecologische kwestie is de grootste uitdaging voor mijn generatie en de generaties die na ons komen', zegt Eva Roussel. 'Het is een onderwerp dat mij na aan het hart ligt, zowel in mijn werk als schrijfster als in mijn dagelijks leven. Met dit reusachtige boeket en de zaadjes die eruit ontsnappen, hoop ik dan ook een boodschap van hoop en de wil om te handelen te verspreiden.'

De afbeelding in de Victor Mabillestraat in Laken, waarin een meisje en boeket bloemen zijn verwerkt, kreeg de naam 'Solastalgie'. Dat betekent eco-angst, of 'diepe wanhoop ten gevolge van de teloorgang van het milieu', zegt de stad Brussel. 'De ecologische kwestie is de grootste uitdaging voor mijn generatie en de generaties die na ons komen', zegt Eva Roussel. 'Het is een onderwerp dat mij na aan het hart ligt, zowel in mijn werk als schrijfster als in mijn dagelijks leven. Met dit reusachtige boeket en de zaadjes die eruit ontsnappen, hoop ik dan ook een boodschap van hoop en de wil om te handelen te verspreiden.'