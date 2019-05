In New York opent op donderdag 16 mei het Statue of Liberty Museum. Dit symbool van de Verenigde Staten toont tegelijk de verdeeldheid, met name wanneer het gaat om immigratie.

De bouw van het museum begon in oktober 2016 en zal gratis toegankelijk zijn voor de 4,5 miljoen bezoekers die het naar verwachting per jaar over de vloer zal krijgen. Het Statue of Liberty Museum staat op de punt van Liberty Island op een steenworp afstand van het wereldberoemde vrijheidsbeeld.

Het 2.400 vierkante meter grote gebouw heeft grote ramen zodat je mooi uitkijkt over New York Bay en is zo robuust gebouwd dat het bestand is tegen de overstromingen die Liberty Island de komende jaren door de klimaatverandering zullen gaan teisteren.

. © Statue of Liberty Museum

Het museum ligt in het groen en heeft een groot, met planten begroeid dakterras. Binnenin het museum zie je objecten en vooral foto's en films die de geschiedenis van het Vrijheidsbeeld reconstrueren. Het werd in 1876 ontworpen door de Franse beeldhouwer Frédéric-Auguste Bartholdi en geschonken door Frankrijk aan de Verenigde Staten ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Amerikaanse onafhankelijkheid.

. © Statue of Liberty Museum

De bezoekers kunnen op gigantische schermen het verhaal van Lady Liberty volgen, ze kunnen de originele Bartholdi-fakkel zien (de fakkel in de hand van het Vrijheidsbeeld is sinds 1985 een kopie) en een multimediale ervaring beleven door onder andere zelf de waarden te kiezen waar het Vrijheidsbeeld volgens hen voor staat: religie, immigratie, democratie....

. © Statue of Liberty Museum

'Het beeld betekent immers niet voor iedereen hetzelfde', zegt Stephen Briganti, voorzitter van de stichting die het nieuwe museum beheert. 'Ik denk niet dat er iemand in dit land gekant is tegen het Vrijheidsbeeld, maar wat het voor mensen betekent, is een ander verhaal.

. © Statue of Liberty Museum

'We wilden het verbazingwekkende concept van vrijheid overbrengen, maar ook duidelijk maken dat iedereen daar een andere opvatting over heeft', zegt Edwin Schlossberg, president van ESA, het bedrijf dat de tentoonstelling ontwierp. Deze verschillen zijn sterk toegenomen sinds de verkiezing van Donald Trump tot president. Een belangrijk onderdeel van zijn beleid is de strijd tegen illegale immigratie. Ook heeft hij ervoor gezorgd dat de VS veel minder vluchtingen toelaat.

Schlossberg vindt deze 'irrationele' periode dan ook het goede moment om dit museum te openen en te praten over immigratie, over vrijheid en het respect voor vrijheden.

. © Statue of Liberty Museum

. © Statue of Liberty Museum

. © Statue of Liberty Museum