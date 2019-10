Vanaf 2022 zal je in New York op de menukaart tevergeefs zoeken naar foie gras. De gemeenteraad heeft met een grote meerderheid van 42 tegen 6 stemmen een wet aangenomen die het aanbieden van ganzen- en eendenlevers verbiedt.

Overtredingen van de wet zijn niet mals: per overtreding kan je een boete van 500 tot 2.000 duizend dollar krijgen. De productie van foie gras gaat dan ook gepaard met veel dierenleed. De ganzen en eenden moeten een vette lever hebben om foie gras te produceren. De dieren worden daarom gedwongen om buitensporig veel en vaak te eten. Veel dieren overlijden door het teveel aan eten. De andere dieren kunnen moeilijker bewegen omdat ze te dik zijn, breken vaak botten en lijden aan leverschade.

Voorstanders van foie gras beweren dat het wel meevalt met het dierenleed omdat eenden en ganzen voordat ze aan de vogeltrek beginnen zichzelf vol eten om de lange vliegtocht aan te kunnen. Maar daar zijn burgemeester Bill de Blasio en de bestuurders van New York het dus niet mee eens.

© Getty Images

Eerder al probeerde Chicago foie gras te verbieden, maar dat besluit werd twee jaar later weer teruggedraaid. In Californië geldt wel al sinds 2012 een verbod. Een verbod in de hele Verenigde Staten is voorlopig nog niet gelukt door de hevige weerstand van boeren.

Een groot aantal andere landen in de wereld heeft foie gras wel al in de ban gedaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor Argentinië, Brazilië, India, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Finland en Italië.