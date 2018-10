Nationaal Museum van Syrië na zeven jaar weer geopend

'Sommige archeologische sites zijn door terroristen zwaar beschadigd', zei minister van Cultuur Mohammad al-Ahmad. De heropening is ook een teken dat de veiligheid in de Syrische hoofdstad weer is hersteld.

Het museum werd kort na de uitbraak van de Syrische burgeroorlog gesloten uit vrees voor plunderingen en vernielingen. Meer dan 300.000 artefacten werden op veilige plaatsen verborgen, zei de toenmalige directeur van het museum, Mamun Abdel Karim, bij de heropening zondag. Het gebouw is een van de belangrijkste musea van de Oriënt. Het stelt ook een van de oudste alfabetten ter wereld uit de 14e eeuw voor Christus tentoon.

Onder andere de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft vele historische sites in Syrië verwoest of geplunderd, zoals de rijke oase Palmyra met ruïnes uit de Romeinse tijd.