Napels is al rijk bedeeld met unieke historische bezienswaardigheden. In juni komt daar Ipogeo dei Cristallini bij: een 2.500 jaar oude ondergrondse necropolis met uitstekend bewaarde Griekse schilderingen en decoraties.

In en rond Napels zijn al de nodige unieke historische bezienswaardigheden te vinden. Denk maar aan Pompeï, Herculaneum en Oplontis. Het hypogeum (onderaardse begraafplaats) Ipogeo dei Cristallini is net zo uniek, maar bleef sinds zijn ontdekking in 1889 altijd gesloten voor het publiek. Vanaf juni gaan vier van de bestbewaarde ondergrondse grafkamers open, schrijft Lonely Planet. Ze zijn prachtig gedecoreerd met beelden, versierde zuilen, fresco's, vazen, symbolen van wederopstanding en inscipties met Griekse namen.

Ipogeo dei Cristallini werd in de vierde en derde eeuw voor Christus gebouwd door de Grieken en is daarmee zo'n 400 jaar ouder dan de ruïnes van Pompeï, de stad die in 79 onder de as van de Vesuvius verdween. Ipogeo is een groot ondergronds netwerk van grafkamers verborgen onder de Napolitaanse wijk Sanità. Napels heette in die tijd nog Neapolis (nieuwe stad) en was de belangrijkste Griekse stad in het zuiden van Italië.

. © Alessandra Calise Martuscelli, Wikicommons

De grond rondom Napels bestaat deels uit tufsteen, een zacht vulkanisch gesteente, waar je gemakkelijk kamers in kan maken. De grafkamers bestaan uit twee verdiepingen, schrijft Funeral Portal. De bovenruimte lag destijds op straatniveau en bevat Romeinse urnen. In een lager gelegen deel werden lichamen tijdens de Hellenistische periode begraven. Het is niet bekend hoe groot het grafstelsel precies is want in de loop van de eeuwen is Ipogeo tijdens regens onder modder en poreuze rotsen ( de zogenaamde 'lava dei vergini': lava van de maagden) verdwenen waardoor het als begraafplaats in onbruik raakte.

Het hypogeum werd in 1889 per toeval ontdekt door de aristrocraat Baron di Donato toen hij tijdens de bouw van zijn paleis aan de Via dei Cristallini naar een waterput zocht. Hij legde een trap aan naar de op dertien meter diepte gelegen ondergrondse ruimtes, maar hield de aanwezigheid van de site verder grotendeels geheim en liet er geen bezoekers toe. Zijn erfgenamen - de familie Martuscelli - hebben nu besloten dat de tijd rijp is om het publiek toe te laten.

Vanaf juni kan je afdalen in vier van de bestbewaarde en rijk gedecoreerde kamers. Deze ruimtes zijn mede uniek omdat de Griekse schilderingen nog bijna perfect intact zijn. Vrijwel alle Griekse schilderingen zijn verloren gegaan en daarom is deze vondst zo bijzonder. Ongeveer 700 van de objecten die in het hypogeum werden gevonden, worden tentoongesteld in het Naples National Archeological Museum.

