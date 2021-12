Het museum van de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) is genomineerd voor een European Museum of the Year Award (EMYA). Dat meldt het museum, dat op 18 september 2020 de deuren opende, in een communiqué.

Het museum herbergt onder andere de Librije van de Bourgondische hertogen, een uitzonderlijke collectie 15de-eeuwse handschriften. De originele handschriften worden in het KBR museum in hoogwaardige en beveiligde vitrines tentoongesteld, maar dankzij de moderne technologie kunnen bezoekers niettemin een boek doorbladeren zoals de Bourgondische hertog Filips de Goede dat deed. Daarnaast kunnen ze een miniatuur ontwerpen, hun vaardigheden als kopiist testen of proberen om een handschrift te dateren.

De winnaars van de EMYA zullen worden bekendgemaakt op de officiële uitreiking van de EMYA-prijzen tijdens de jaarlijkse conferentie van het Europees Museumforum van 4 tot 7 mei 2022 in het Nationaal Museum van Estland in Tartu.

De prijzen werden in 1977 in het leven geroepen onder auspiciën van de Raad van Europa, met als doel uitmuntendheid in de Europese museumwereld te erkennen. De award richt zich niet zozeer op de kwaliteit of de kwantiteit van de collectie, maar vooral op de algemene sfeer die de bezoekers in het museum aantreffen.

Drie andere Belgische musea maken kan op de Museum Award: het Gents Universiteitsmuseum, Musée L in Louvain-la-Neuve en het MigratieMuseumMigration in Molenbeek.

