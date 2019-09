Op 20 september opent in het Leuvens museum M de tentoonstelling 'Borman en Zonen' over de middeleeuwse beeldhouwer Jan Borman en zes familieleden.

De Bormans domineerden in de vroege 16de eeuw de beeldhouwkunst in onze streken en leverden aan kerken, kloosters en gilden in heel Europa. Ook het Habsburgse hof plaatste bestellingen.

Museum M toont in deze allereerste overzichtstentoonstelling over Borman en co meer dan 120 beeldhouwwerken, schilderkunst, tapijtkunst en werk op papier.

De meeste gerenommeerde van de familieleden was Jan II Borman, die indertijd bekend stond als de beste beeldsnijder van Brabant. Hij zette de vormentaal van Vlaamse Primitieven voort en was een voorloper van Bruegel. Zijn werk is volgens sommigen minstens zo virtuoos en invloedrijk als dat van tijdgenoot Jeroen Bosch. Enkele iconische werken van zijn hand worden vandaag bewaard in topmusea in Europa en de VS en in kerken in diverse landen.

Mysterie

Onderzoek door experten van M Leuven heeft uitgewezen dat er sterke aanwijzingen zijn dat stamvader Jan I en zijn zoon Jan II in Leuven werkten alvorens de familie naar Brussel verhuisde. Zo brengt deze tentoonstelling de Bormans als het ware 'terug naar huis'.

De onderzoekers slaagden erin de stukken die aan de familie Borman toegeschreven worden gevoelig uit te breiden tot meer dan 350. Enkele mysteries blijven evenwel bewaard. Zo is niet bekend waar het atelier in Brussel gevestigd was, hoeveel mensen ervoor werkten en waarom de familie halverwege de 16de eeuw uit beeld verdween.