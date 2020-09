Diehardfans van het Duitse geannuleerde bierfestival Oktoberfest zijn in volle voorbereiding voor een verkleinde versie van het evenement, verspreid over pubs in de Zuid-Duitse stad München.

Vierenvijftig eigenaars van panden hebben uitnodigingen verstuurd voor een 'pub Wiesn' - waarbij ze de lokale naam voor het festival gebruiken. Ze deden dit nadat ze hadden vernomen dat veel feestvierders van plan zijn om te gaan drinken op de Theresienwiese, de open ruimte waar meestal het Oktoberfest wordt gehouden. Het kroegevenement begint traditioneel om 12.00 uur op de eerste zaterdag na 15 september en eindigt normaal gesproken op de eerste zondag van oktober.

De Beierse premier Markus Soeder kondigde in april aan dat het Oktoberfest, dat jaarlijks ongeveer 6 miljoen bezoekers trekt, voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zou worden geannuleerd vanwege de pandemie.

De aankondiging komt er op het moment dat het aantal coronagevallen in Beieren toeneemt. In München registreerde het Duitse Robert Koch Instituut, 47,6 gevallen per 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken. De feestelijkheden zullen dus sowieso getemperd worden door het dragen van maskers en respect voor de sociale afstandregels.

