Muizenwijn, gebraden tarantula en schapenoogsap: in het Disgusting Food Museum kan je het proeven

Van een soep gemaakt van vleermuizen en fruit tot een sap van schapenoog en van kaas met maden tot een cake van muggen: in het zojuist geopende Disgusting Food Museum in Los Angeles kan je al deze gerechten niet alleen bekijken, maar ook zelf proeven. Bezoekers zullen ontdekken dat wat de een walgelijk vindt - mensen uit België zullen waarschijnlijk niet warmlopen voor een glaasje muizenwijn, terwijl Amerikanen Nederlandse dropjes afschuwelijk vinden - voor de ander een delicatesse is.

Het museum heeft ook een serieuze missie: misschien staan we, door onze ideeën over wat vies is te veranderen, open voor milieuvriendelijker voedsel.