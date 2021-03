In Gent opent het MSK (Museum voor Schone Kunsten) zaterdag veertig vernieuwde zalen en een 'experimenteerruimte' voor het publiek.

Die zullen allemaal in het teken staan van de eigen collectie. Het museum haalt daarvoor nooit getoonde schilderijen uit de depots. Maar ook sculptuur en kunst op papier, voorstudies, opmerkelijke publicaties en ateliermateriaal.

Het MSK is bekend voor topwerken van de 14de tot de 20ste eeuw. Het chronologische parcours wordt in de nieuwe opstelling her en der onderbroken door nieuwe themazalen. 'We staan onder meer stil bij het beeld van de vrouw in 250 jaar kunst, bij armoede en rijkdom in de kunst, of bij hoe mensen zichzelf vereeuwigen in een portret', klinkt het.

Het museum wil vooruitstrevende kunstenaars contrasteren met behoudsgezinde tijdgenoten. Kunstenaars als Jean Brusselmans, Raoul De Keyser, Constant Permeke en Frans Masereel krijgen vanaf zaterdag 'eindelijk de plaats die ze verdienen'. De klemtoon zal ook liggen op de carrières van James Ensor, Odilon Redon en Félicien Rops.

In 'Zaal E' opent het MSK dan weer een 'experimenteerruimte' voor het publiek. Die zaal wordt een 'ruimte voor expressie, emotie, educatie en experiment', met vanaf zaterdag het thema 'Jong Geleerd!'. Kinderen en hun familie worden er uitgenodigd om creatief aan de slag te gaan of zelf de teksten te schrijven die ze aan de museummuren willen zien.

