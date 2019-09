De museumpas bestaat precies een jaar. Reden voor een nieuwigheid: voortaan krijgt elke museumpashouder vijf treintickets (heen/terug) aan halve prijs.

De museumpas, de kaart die voor 50 euro een jaar lang toegang geeft tot tal van musea, bestaat één jaar en viert die eerste verjaardag met 70.000 verkochte passen en zo'n 300.000 museumbezoeken. Dat blijkt uit cijfers die Belga heeft opgevraagd. De organisatie museumPASSmusées heeft ook een nieuwigheid in petto. Elke museumpashouder krijgt voortaan vijf treintickets aan halve prijs.

Precies een jaar geleden lanceerde de museumsector de museumpas. Die pas biedt voor 50 euro een jaar lang toegang tot Belgische musea. Bij de lancering ging het nog om 100 musea. Intussen is het aantal deelnemende musea gestegen tot 165. 'En daar komen er elke maand nog bij', klinkt het.

De lancering van de museumpas mag een succes genoemd worden. Binnenkort gaat de 70.000ste pas over de toonbank en de teller van het aantal museumbezoeken staat op 300.000. Vooral BOZAR (Paleis voor Schone Kunsten), S.M.A.K., Villa Empain, M-Museum Leuven en het het Mechelse Museum Hof van Busleyden kregen het afgelopen jaar veel pashouders over de vloer.

Honger naar musea nog lang niet gestild

'We hebben een hele sterke start gekend. Het is duidelijk dat heel veel museumliefhebbers op deze pas zaten te wachten', zegt Julie Van der Heyden, directeur van museumPASSmusées.

Maar Van der Heyden is ambitieus. 'Onze ambities reiken verder: we willen op termijn een half miljoen pashouders zodat naar een museum gaan voor de Belg opnieuw een evidentie wordt. Dat zal de sector en het aanbod, dat nu al heel divers is, alleen maar verder versterken.'

Van der Heyden mikt niet alleen op nieuwe pashouders, maar ook op het huidige publiek. 'Bij de pashouders van wie de pas binnenkort verloopt heeft al 70 procent die verlengd. Allemaal mensen bij wie de honger naar musea nog lang niet gestild is', klinkt het.

De organisatie viert haar eerste verjaardag ook met een nieuwigheid, met name een samenwerking met de NMBS. Voortaan krijgt elke museumpashouder vijf treintickets (heen/terug) aan halve prijs. Op die manier wordt het vervoer naar de Belgische musea voor veel bezoekers de helft goedkoper. Museumpashouders kunnen op de website van de NMBS een unieke code ingeven waardoor ze hun treinticket aan halve prijs kunnen aankopen.