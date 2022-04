De Commonwealth War Graves Commission (CWGC) plant in 2023 een grondige restauratie van de Menenpoort in Ieper. De restauratiewerken zullen zo'n twee jaar duren.

Tijdens de renovatie zullen de natuurstenen elementen gereinigd en hersteld worden en worden de gevels in baksteen opnieuw gevoegd. De naampanelen worden eveneens gereinigd en hersteld waar nodig, en er zal een nieuwe waterdichte afdichting op het dak worden aangebracht. Voorts worden diverse herstellingen uitgevoerd aan de kelders, de trappentorens, de plafonds en de bronzen openingen in het dak.

De CWGC zal op verschillende plaatsen informatie verschaffen over de renovatie en bezoekers alternatieve innovatieve mogelijkheden bieden om het monument te ontdekken. De dagelijkse Last Post zal kunnen blijven doorgaan.

De CWGC tekende intussen voor een premieaanvraag in op de thematische oproep 'Erfgoed en Toerisme' die door Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele in 2021 werd gelanceerd. Uiterlijk begin december beslist de minister over de officiële toekenning van de premie van 1,6 miljoen euro. Voorts voorziet ook stad Ieper in 300.000 euro subsidie.

