Meer en meer Brusselse hotels krijgen een duurzaamheidslabel

Het Green Key-initiatief behelst een samenwerking van GoodPlanet, Inter-Environnement Wallonie (IEW), vis it.brussels en de Brussels Hotel Association (BHA). Momenteel onderscheidt al twintig procent van alle kamers in Brussel zich met het label. De nieuwe samenwerking en het programma werden in The Hotel voorgesteld in aanwezigheid van de Brusselse minister-president Rudi Vervoort.

Internationaal is het label veruit het grootste voor de toeristische sector, met 2.900 locaties in 56 landen. In België zijn er nu 239 Green Key-locaties: 34 in Brussel (20 procent van de hotelkamers), 69 in Wallonië en 136 in Vlaanderen. Ons land behoort daarmee tot de betere leerlingen van de klas.

Vakantie in eigen land

Omdat er nog steeds een groeimarge is, lanceren voormelde instellingen plus Brussels Special Venues (BSV) een nieuw programma voor de promotie van het label en ondersteuning van de Brusselse kandidaten. Geïnteresseerde uitbaters kunnen in april en mei deelnemen aan workshops die hen voorbereiden op het behalen van het label.

Gepromoot wordt ook de 'staycation', vakantie in eigen land. Dat is duurzamer omdat de toerist zich niet ver hoeft te verplaatsen. Het bezorgt reizigers ook minder stress, is goedkoper en ondersteunt de lokale economie. Om toeristen te helpen om vlot een duurzame verblijfplaats te vinden in België, ontwikkelden GoodPlanet en IEW een zoekmodule.