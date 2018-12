Mechelen lanceert toegankelijke erfgoedroute

Alle bezienswaardigheden op de nieuwe erfgoedroute zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers of mensen die moeilijk te been zijn. Het initiatief in samenwerking met Toerisme Vlaanderen past binnen het engagement van Mechelen om een inclusieve stad te zijn.

'Mechelen wil evolueren naar een leeftijdsvriendelijke stad die toegankelijkheid voor iedereen en voor alle leeftijden hoog in het vaandel draagt', zegt Koen Anciaux, schepen van Welzijn (Open Vld).

'Mechelen is niet alleen een gastvrije maar ook een inclusieve stad', zegt schepen van Toerisme Björn Siffer (Groen). 'Een reguliere stadswandeling is voor mensen met een tijdelijke of permanente beperking niet overal even makkelijk te bewandelen. Deze brochure is volledig uitgewerkt op basis van deskundig onderzoek, door mensen die de materie van fysieke beperkingen door en door kennen. Voortaan kunnen dus ook personen met een beperking onbekommerd genieten van het historisch hart van Mechelen.'

Blikvanger van de brochure is de kaart met een toegankelijke erfgoedroute doorheen het historisch centrum. INTER, Vlaams expertisecentrum in toegankelijkheid, heeft daarvoor de Bourgondische stadswandeling nauwkeurig gevolgd met een rolstoelgebruiker, een blinde persoon en iemand op leeftijd, om alle mogelijke obstakels te detecteren. Sommige hindernissen heeft de stad weggewerkt op de route, in andere gevallen is de route wat aangepast. De brochure en het routeplan zijn gratis en in het Nederlands en het Engels beschikbaar.

De brochure verzamelt naast de erfgoedroute ook informatie over musea en bezienswaardigheden, cafés, restaurants, openbare toiletten en toeristische infokantoren. Ze bevat ook alles over toegankelijke vakantieverblijven, zorg, hulpmiddelen, vervoer en parkeren in Mechelen. De gebruiker kan zo voor zichzelf uitmaken welke adressen goed of minder geschikt zijn of welke voorbereidingen hij of zij kan treffen.

De brochure en toegankelijke erfgoedroute zijn het resultaat van een samenwerking tussen Toerisme Vlaanderen, Visit Mechelen, Stad en Sociaal Huis Mechelen, Monumentenzorg Mechelen en INTER. Toerisme Vlaanderen investeerde zo'n 20.000 euro in het project.