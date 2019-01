Louvre vestigt nieuw record: meer dan tien miljoen bezoekers in 2018

'Voor de eerste keer in zijn geschiedenis, en ik denk voor de eerste keer in de geschiedenis van alle musea, heeft het Louvre in 2018 meer dan 10 miljoen bezoekers ontvangen', bevestigt directeur Jean-Luc Martinez aan AFP. Met 10,2 miljoen bezoekers gaat het om een stijging van 25 procent tegenover 2017, toen het museum 8,1 miljoen gasten lokte, en overtreft het zijn record uit 2012 van 9,7 miljoen bezoekers.

In 2017 was het Louvre het populairste museum gevolgd door het nationaal museum van China met 8 miljoen bezoekers en het Metropolitan Museum of Art in New York, dat 7,3 miljoen geïnteresseerden over de vloer kreeg.

Kortere wachttijden

Volgens Martinez is het record van vorig jaar te danken aan 'het herstel van het internationale toerisme in Parijs' nadat er de voorbije jaren een daling van dertig procent was na de aanslagen. De directeur stelt voorts dat na de werken van de voorbije jaren de capaciteit van het museum verhoogd is. Zo kwamen er onder meer een nieuwe bagageruimte, ticketautomaat en onthaal voor groepen. Doordat tickets ook online gekocht kunnen worden, zijn de wachttijden verminderd en kunnen bezoekers beter verspreid over de dag komen.

Bijna drie vierde van de bezoekers zijn buitenlanders, maar de Fransen blijven met 2,5 miljoen de belangrijkste nationaliteit. Daarna volgen de Amerikanen en de Chinezen. Volgens Martinez hebben de protesten van de 'gele hesjes' geen invloed gehad op de bezoekersaantallen. Het museum moest wel een dag de deuren sluiten door de manifestaties, op 8 december.

Dit jaar rekent de directie op twee evenementen om nog meer bezoekers aan te trekken: de dertigste verjaardag van de glazen piramide van het Louvre en een tentoonstelling over Leonardo da Vinci, die 500 jaar geleden overleed in Frankrijk.