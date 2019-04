In Haarlem kan je tijdelijk op 60 meter hoogte over een loopbrug tussen de mannen- en vrouwentoren van de kathedraal wandelen.

In de Koepel Kathedraal van Haarlem kan je tussen 1 mei en 31 juli onder de naam 'Klim naar het licht' een bijzondere toren- en gewelventocht maken. Het letterlijke en figuurlijke hoogtepunt van de tocht is de tijdelijke loopbrug op bijna zestig meter hoogte tussen de twee torens van de kerk.

De torens van de tussen 1895 en 1930 gebouwde kathedraal worden ook wel de vrouwen- en de mannentoren genoemd. Toen de torens gebouwd zouden worden, werd een soort wedstrijd georganiseerd tussen mannen en vrouwen. Beide groepen zouden geld inzamelen voor één van de torens. De vrouwen haalden het meeste geld binnen en kregen daarom een mooiere toren, onder andere door de klok die in hun toren werd geplaatst, dan de mannen.

© Getty Images

Nu, negentig jaar later, worden de twee torens tijdelijk met elkaar verbonden via een loopbrug op zestig meter hoogte. Vanaf de toren heb je een prachtig zicht over de wijde omgeving van Haarlem tot Alkmaar, Leiden, Amsterdam en de Noordzee.

De 'Klim naar het licht' toren- en gewelventocht is bedoeld voor bezoekers die kennis willen maken met de culturele schatten, binnengalerij, bijzondere trappenhuizen en architectuur van de kathedraal.

Even groot als de Notre Dame

De Koepel Kathedraal vormt samen met de Sagrada Familia in Barcelona, de Sacré-Coeur in Parijs, de Westminster Cathedral in Londen en de Basiliek van Koekelberg in Brussel de top vijf van belangrijkste kerken in de wereld gebouwd tussen 1850 en 1950.

De machtige kathedraal werd ontworpen door Joseph Cuypers en is ongeveer even groot als de Notre Dame in Parijs. De kerk telt 12 grote en kleine torens en een koepel van 65 meter hoog. Je herkent verschillende bouwstijlen in de kathedraal: neogotisch, neoromaans, Jugendstil en stijlelementen van de Amsterdamse School en Berlage.

Meer dan 60 kunstenaars waaronder Jan Toorop, Han Bijvoet en Mari Andriesen hebben er de afgelopen eeuw aan gewerkt. Er is ook recente kunst te zien van onder meer Jan Dibbets, Gijs Frieling en Marc Mulders. Het resultaat is wat de architect voor ogen had: 'een totaalkunstwerk'.