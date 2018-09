Loop eens rond door een schilderij van Vincent Van Gogh

In de Beurs van Brussel loopt van 10 oktober 2018 tot 6 januari 2019 de virtuele expo 'Van Gogh - The Immersive Experience'. Dankzij projectietechnologie worden de bezoekers in het beursgebouw ondergedompeld in de schilderijen en het universum van de wereldberoemde Nederlandse schilder Vincent Van Gogh.

'Van Gogh - The Immersive Experience' moet de bezoeker het gevoel geven dat hij of zij echt binnen stapt in een schilderij. Door klank- en lichtspektakel in 360 graden worden de kunstliefhebbers meegenomen op een parcours van wereldbekende schilderijen en vertrouwde beelden van Vincent Van Gogh.

Het leven van de Nederlandse meesterschilder komt eveneens aan bod via de geheimen uit de brieven die hij schreef aan zijn broer of die dateren uit zijn periode in het klooster in het Franse Arles.

De virtuele expo loopt vanaf 10 oktober in de Brusselse Beurs en zal dagelijks open zijn van 10 tot 18 uur. Vanaf 30 november tot 6 januari, tijdens Winterpret, worden de openingsuren uitgebreid naar 11 tot 22 uur.