Londense taxi's zijn enorme luchtvervuilers

De resultaten zijn afkomstig van een grootschalige test bij meer dan honderdduizend verschillende voertuigen in Londen. Daaruit blijkt dat de vervuiling van de taxi's buiten proportie is in het Londense wagenpark.

De taxi's stoten tot dertig keer meer stikstofoxiden uit dan een gelijkaardige benzinewagen. Opvallend is bovendien dat de uitstoot merkbaar gestegen is in de laatste vijf jaar, en dat de recentere Euro5-taxi's de helft meer uitstoten dan de oudere Euro3- en Euro4-modellen.

'De lucht in Londen is zo giftig dat het de ontwikkeling van de longen van onze kinderen schaadt, duizenden vroegtijdige overlijdens veroorzaakt en het risico op astma en dementie doet toenemen', zegt burgemeester Sadiq Khan in een reactie.

'We weten dat vuile voertuigen verantwoordelijk zijn voor de helft van onze luchtvervuiling met stikstofoxiden, en deze nieuwe gegevens wijzen op de enorme gezondheidsimpact van vervuilende dieseltaxi's in onze straten. We moeten allemaal samenwerken om onze giftige lucht schoner te maken. Hoewel ik het bemoedigend vind dat nu al bijna duizend taxichauffeurs de keuze gemaakt hebben voor een elektrische taxi, toont dit rapport duidelijk aan dat we die transitie moeten versnellen.'

Gezondheid

Londen kampt al jaren met een enorme luchtvervuiling. Eind vorig jaar nog bleek uit cijfers van de overheid dat geen enkele wijk in de stad de normen van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) haalt. Voor bijna 95 procent van de bevolking ligt de concentratie zelfs 50 procent hoger dan die norm. Het stadsbestuur probeert de crisis aan te pakken, onder meer door een veel grotere ultra-lage-emissiezone, die zicht tegen 2021 moet uitstrekken van de noordelijke tot de zuidelijke ring.

Ook voor de taxi's waren al maatregelen genomen: vanaf dit jaar moeten alle nieuwe taxi's in Londen puur elektrisch rijden. Om al die wagens van voldoende stroom te voorzien, investeert Transport for Londen (TfL) 18 miljoen pond (21 miljoen euro) in snelle laadinfrastructuur. Het geld wordt gebruikt voor de bouw van laadpalen en het versterken van het stroomnet.