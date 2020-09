Net als New York krijgt ook Londen een park op een niet meer gebruikte spoorlijn. Ontwerpers uit de hele wereld mogen hun plannen indienen voor deze toekomstige hotspot in de alternatieve wijk Camden.

New York kwam zo'n tien jaar geleden op het idee om een oude spoorlijn die niet meer werd gebruikt om te vormen tot een park. Op het traject van 2,5 kilometer lang en op negen meter hoogte onstond het High Line Park. Ondertussen is het een razendpopulaire plaats waar New Yorkers even aan de drukte van de stad kunnen ontsnappen en kunnen genieten van het groen en de kunstwerken die her en der een plaats hebben gekregen in het park.

Londen wil nu iets soortgelijks doen met een oude in onbruik geraakte spoorlijn tussen Camden Town en King's Cross Station. Dit traject is 1,2 kilometer lang, ligt op acht meter boven de straat en er rijden al dertig jaar geen treinen meer overheen. Momenteel hebben de bewoners er dus niets aan.

De spoorlijn is onlosmakelijk verbonden met de industriële geschiedenis en identiteit van de wijk. Camden was vroeger immers een echt industriewijk met fabrieken en arbeiderswoningen. Na een periode van verval herleeft het stadsdeel nu als alternatieve hotspot. Oude loodsen en fabrieken werden omgebouwd tot boetiekjes, restaurantjes en culturele huizen. Een nieuwe bestemming van het oude spoortraject past daar precies in.

Richard Terry, voorzitter van de Camden Highline, steekt zijn enthousiasme dan ook niet onder stoelen of banken: 'We zijn enorm blij dat we deze volgende stap zetten in het realiseren van een nieuw park in de lucht. We hebben het nu meer dan ooit nodig en ik kan alvast niet wachten om ervan te gaan genieten.'

Die volgende stap is een hele bijzondere want ontwerpers uit de hele wereld - zowel professionals als amateurs - worden uitgenodigd om via de website van Colander Associates een plan voor het park in te dienen. Veel regels zijn er niet, alleen dat het park meer moet zijn dan een groene plek. Er moet ook ruimte zijn voor fijne plekjes om te zitten, kunstinstallaties, cafés en om liefdadigheidsactiviteiten te ontplooien.

De winnaar van de wedstrijd zal niet alleen zijn of haar plan gerealiseerd zien worden, maar krijgt ook een geldprijs van 10.000 pond. De bedoeling is dat tenminste het eerste deel van het park in 2024 klaar zal zijn. De wedstrijd loopt tot 7 oktober.

New York kwam zo'n tien jaar geleden op het idee om een oude spoorlijn die niet meer werd gebruikt om te vormen tot een park. Op het traject van 2,5 kilometer lang en op negen meter hoogte onstond het High Line Park. Ondertussen is het een razendpopulaire plaats waar New Yorkers even aan de drukte van de stad kunnen ontsnappen en kunnen genieten van het groen en de kunstwerken die her en der een plaats hebben gekregen in het park.Londen wil nu iets soortgelijks doen met een oude in onbruik geraakte spoorlijn tussen Camden Town en King's Cross Station. Dit traject is 1,2 kilometer lang, ligt op acht meter boven de straat en er rijden al dertig jaar geen treinen meer overheen. Momenteel hebben de bewoners er dus niets aan.De spoorlijn is onlosmakelijk verbonden met de industriële geschiedenis en identiteit van de wijk. Camden was vroeger immers een echt industriewijk met fabrieken en arbeiderswoningen. Na een periode van verval herleeft het stadsdeel nu als alternatieve hotspot. Oude loodsen en fabrieken werden omgebouwd tot boetiekjes, restaurantjes en culturele huizen. Een nieuwe bestemming van het oude spoortraject past daar precies in. Richard Terry, voorzitter van de Camden Highline, steekt zijn enthousiasme dan ook niet onder stoelen of banken: 'We zijn enorm blij dat we deze volgende stap zetten in het realiseren van een nieuw park in de lucht. We hebben het nu meer dan ooit nodig en ik kan alvast niet wachten om ervan te gaan genieten.'Die volgende stap is een hele bijzondere want ontwerpers uit de hele wereld - zowel professionals als amateurs - worden uitgenodigd om via de website van Colander Associates een plan voor het park in te dienen. Veel regels zijn er niet, alleen dat het park meer moet zijn dan een groene plek. Er moet ook ruimte zijn voor fijne plekjes om te zitten, kunstinstallaties, cafés en om liefdadigheidsactiviteiten te ontplooien.De winnaar van de wedstrijd zal niet alleen zijn of haar plan gerealiseerd zien worden, maar krijgt ook een geldprijs van 10.000 pond. De bedoeling is dat tenminste het eerste deel van het park in 2024 klaar zal zijn. De wedstrijd loopt tot 7 oktober.