Een tripje naar onze buurlanden is perfect voor wie er lastminute toch even snel tussenuit wil. Hop met de trein of de wagen én onze tips over de grens en ontdek het beste van Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Nederland.

Ah oui, jawohl, zeker wel: ook wat reizen betreft, geldt het motto 'beter een goede buur dan een verre vriend'. Knack Weekend ging grasduinen in het archief en selecteerde - met de nodige keuzestress - de meest veelzijdige steden, net over de grens met Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Nederland.

Luxemburg © iStock

Leven als een Luxemburger

Het klinkt een beetje als 'God in Frankrijk'... Met z'n kastelen, wijnen en wandelroutes biedt het Groothertogdom alles voor 'la dolce vita' op amper 2586 km². Locals weten vooral de pittoreske stadjes te smaken, zoals Clervaux. Dat ligt erg schilderachtig, te midden van de beboste heuvels van natuurpark Our, ten noorden van het land. De Benedictijnenabdij van St.-Maurice en St-Maur is er zeker een must. Daarnaast zijn de train & hike-routes tussen Clervaux en de prachtige natuur van Goebelsmuhle beslist de moeite.

Ook Echternach is zo'n lieflijk oud stadje. De abdij werd al in 689 gesticht en het stadje is het oudste in Luxemburg. Je kan er de resten van een oude Romeinse villa uit de derde eeuw bewonderen, het oude fort of de middeleeuwse stadsmuren.

En, last but not least: bij een bezoek aan het Groothertogdom kan je natuurlijk niet om de hoofdstad heen. Luxemburg is met z'n autovrije steegjes, overdekte terrassen en lachende locals immers zo veel meer dan een expatstad.

Roermond © iStock

Stappen in Nederland

Nederland is een fietsland maar grossiert eveneens in wandelroutes die steden thematisch aan elkaar rijgen. De 'Lange Afstandswandeling RivierPark Maasvallei' werd verkozen tot de Wandelroute van het Jaar 2021. Deze loopt door Belgisch én Nederlands Limburg en is de ideale manier om enkele plekjes bij onze Noorderburen, zoals Thorn en Stokkem, van naderbij te bestuderen. Is fietsen meer je ding? Start je roadtrip langs de Maas in de historische winkelstad Roermond. In de haven vind je heel wat toprestaurants en zelfs enkele sterrenzaken. Fiets door naar Stevensweert en - opnieuw - het witte stadje Thorn.

In de Nederlandse provincie Noord-Brabant kan je sinds dit jaar dan weer 330 kilometer wandelen van klooster naar klooster, en van stadje tot stadje. Bekende haltes op de route zijn Den-Bosch en Eindhoven. Boek een overnachting in het thema bij boetiekhotel Mariënhage in Eindhoven. Het verbouwde Augustijnenklooster won de Nederlandse publieks- én architectuurprijs als 'Beste Gebouw 2020'.

Nog een nieuwe route is de kastelenfietsroute tussen twee prachtige kastelen, Kasteel de Haar en Slot Zuylen vlakbij Utrecht. Blijf zeker plakken in de levendige en vriendelijke stad. Ze heeft een rijk historisch verleden maar - zoals zo vaak bij studentensteden - blijft vernieuwen. Ook leuk: door de straten van Utrecht loopt sinds 2012 een gedicht dat elke week een letter langer wordt. Het is de bedoeling dat het eindeloos blijft groeien. Blijven slapen kan bij Bunk. Het Nederlandse hotelmerk werd verkozen tot winnaar van de Travel & Hospitality Awards 2021 in de categorie European Travel Awards.

Düsseldorf © iStock

Musea hoppen in Duitsland

Duitsland heeft vele troeven en zette de voorbije decennia sterk in op musea en cultuur. Als buurland kunnen we gewoon mee profiteren van die oogst. Zo behoort Noordrijn-Westfalen tot de belangrijkste culturele centra in Europa. Bovendien zijn zowel de Keulse als de Akense Dom Werelderfgoed.

De Dom hoort natuurlijk even hard bij Keulen als Kölsch, carnaval, chocolade en lekker eten. Bezoek de stemmige historische binnenstad met authentieke en hippe adressen en puike musea. Nog dichterbij: Aken, op de kruising van België, Nederland en Duitsland. Je kan er uitgebreid winkelen, geschiedenis opsnuiven en uitblazen in een traditionele Kneipe. Met onze tips ben je er minstens 48 uur zoet.

Terug naar de lessen Aardrijkskunde en het Duitse Ruhrgebied. Dat heeft als moderne kunst- en cultuurregio het stoffige industriële verleden van zich afgeschud. Essen - in het midden van het Ruhrgebied - is zeker een bezoekje waard. De stad werd platgebombardeerd maar stond in sneltempo weer op. Dortmund is er de grootste stad. Talloze fabriekssites werden er omgetoverd tot musea, winkelruimtes en andere ontspanningsplekken.

Even ten zuiden van het gebied ligt Düsseldorf. Must-see is daar Museum Insel Hombroich, een fantastisch domein voor kunst-, architectuur en natuurliefhebbers.

Amiens © iStock

Franse charme

Je doorkruist de stad in hoge snelheid op weg naar Parijs maar Lille - a.k.a. Rijsel - is beslist een stop waard. Ze heeft alles voor een bruisende citytrip met het decor van kostuumfilm over het 17e eeuw Franse koningshuis. Tussen de opgeknapte historische gebouwen krioelt het van de boetieks, lekkere winkeltjes en restaurants in zowat alle categorieën.

Het pittoreske Saint-Quentin is dan weer een groot dorp met gezellige lokale adresjes. Na het eten kan je uitwaaien tijdens een romantische wandeling langs de Somme. Het blijft echter een stad, met een rijk cultureel en architecturaal (art-deco) erfgoed en zelf een jaarlijks street-art festival. Amiens is nog zo'n charmant, rustig Frans stadje. In het centrum verzamelen leuke lokale winkels en eetadresjes zich rond de statige Notre Dame-kathedraal.

Ah oui, jawohl, zeker wel: ook wat reizen betreft, geldt het motto 'beter een goede buur dan een verre vriend'. Knack Weekend ging grasduinen in het archief en selecteerde - met de nodige keuzestress - de meest veelzijdige steden, net over de grens met Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Het klinkt een beetje als 'God in Frankrijk'... Met z'n kastelen, wijnen en wandelroutes biedt het Groothertogdom alles voor 'la dolce vita' op amper 2586 km². Locals weten vooral de pittoreske stadjes te smaken, zoals Clervaux. Dat ligt erg schilderachtig, te midden van de beboste heuvels van natuurpark Our, ten noorden van het land. De Benedictijnenabdij van St.-Maurice en St-Maur is er zeker een must. Daarnaast zijn de train & hike-routes tussen Clervaux en de prachtige natuur van Goebelsmuhle beslist de moeite.Ook Echternach is zo'n lieflijk oud stadje. De abdij werd al in 689 gesticht en het stadje is het oudste in Luxemburg. Je kan er de resten van een oude Romeinse villa uit de derde eeuw bewonderen, het oude fort of de middeleeuwse stadsmuren.En, last but not least: bij een bezoek aan het Groothertogdom kan je natuurlijk niet om de hoofdstad heen. Luxemburg is met z'n autovrije steegjes, overdekte terrassen en lachende locals immers zo veel meer dan een expatstad.Nederland is een fietsland maar grossiert eveneens in wandelroutes die steden thematisch aan elkaar rijgen. De 'Lange Afstandswandeling RivierPark Maasvallei' werd verkozen tot de Wandelroute van het Jaar 2021. Deze loopt door Belgisch én Nederlands Limburg en is de ideale manier om enkele plekjes bij onze Noorderburen, zoals Thorn en Stokkem, van naderbij te bestuderen. Is fietsen meer je ding? Start je roadtrip langs de Maas in de historische winkelstad Roermond. In de haven vind je heel wat toprestaurants en zelfs enkele sterrenzaken. Fiets door naar Stevensweert en - opnieuw - het witte stadje Thorn.In de Nederlandse provincie Noord-Brabant kan je sinds dit jaar dan weer 330 kilometer wandelen van klooster naar klooster, en van stadje tot stadje. Bekende haltes op de route zijn Den-Bosch en Eindhoven. Boek een overnachting in het thema bij boetiekhotel Mariënhage in Eindhoven. Het verbouwde Augustijnenklooster won de Nederlandse publieks- én architectuurprijs als 'Beste Gebouw 2020'.Nog een nieuwe route is de kastelenfietsroute tussen twee prachtige kastelen, Kasteel de Haar en Slot Zuylen vlakbij Utrecht. Blijf zeker plakken in de levendige en vriendelijke stad. Ze heeft een rijk historisch verleden maar - zoals zo vaak bij studentensteden - blijft vernieuwen. Ook leuk: door de straten van Utrecht loopt sinds 2012 een gedicht dat elke week een letter langer wordt. Het is de bedoeling dat het eindeloos blijft groeien. Blijven slapen kan bij Bunk. Het Nederlandse hotelmerk werd verkozen tot winnaar van de Travel & Hospitality Awards 2021 in de categorie European Travel Awards.Duitsland heeft vele troeven en zette de voorbije decennia sterk in op musea en cultuur. Als buurland kunnen we gewoon mee profiteren van die oogst. Zo behoort Noordrijn-Westfalen tot de belangrijkste culturele centra in Europa. Bovendien zijn zowel de Keulse als de Akense Dom Werelderfgoed.De Dom hoort natuurlijk even hard bij Keulen als Kölsch, carnaval, chocolade en lekker eten. Bezoek de stemmige historische binnenstad met authentieke en hippe adressen en puike musea. Nog dichterbij: Aken, op de kruising van België, Nederland en Duitsland. Je kan er uitgebreid winkelen, geschiedenis opsnuiven en uitblazen in een traditionele Kneipe. Met onze tips ben je er minstens 48 uur zoet.Terug naar de lessen Aardrijkskunde en het Duitse Ruhrgebied. Dat heeft als moderne kunst- en cultuurregio het stoffige industriële verleden van zich afgeschud. Essen - in het midden van het Ruhrgebied - is zeker een bezoekje waard. De stad werd platgebombardeerd maar stond in sneltempo weer op. Dortmund is er de grootste stad. Talloze fabriekssites werden er omgetoverd tot musea, winkelruimtes en andere ontspanningsplekken.Even ten zuiden van het gebied ligt Düsseldorf. Must-see is daar Museum Insel Hombroich, een fantastisch domein voor kunst-, architectuur en natuurliefhebbers. Je doorkruist de stad in hoge snelheid op weg naar Parijs maar Lille - a.k.a. Rijsel - is beslist een stop waard. Ze heeft alles voor een bruisende citytrip met het decor van kostuumfilm over het 17e eeuw Franse koningshuis. Tussen de opgeknapte historische gebouwen krioelt het van de boetieks, lekkere winkeltjes en restaurants in zowat alle categorieën.Het pittoreske Saint-Quentin is dan weer een groot dorp met gezellige lokale adresjes. Na het eten kan je uitwaaien tijdens een romantische wandeling langs de Somme. Het blijft echter een stad, met een rijk cultureel en architecturaal (art-deco) erfgoed en zelf een jaarlijks street-art festival. Amiens is nog zo'n charmant, rustig Frans stadje. In het centrum verzamelen leuke lokale winkels en eetadresjes zich rond de statige Notre Dame-kathedraal.