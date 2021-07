In de tentoonstellingsruimte L'Orangerie in Bastenaken is in samenwerking met het Bastogne War Museum een tentoonstelling geopend van foto's van de grote conflicten van de voorbije honderd jaar, gemaakt door fotojournalisten van het agentschap Magnum.

De foto's zijn vergezeld van getuigenissen van de gerenommeerde fotografen, onder wie Robert Capa, Steve McCurry, Stuart Franklin, Bruno Barbey, Raymond Depardon, Joseph Kudelka, Susan Meiselas, Marc Riboud, David Seymour en Larry Towell. Ze roepen gebeurtenissen op als de Spaanse Burgeroorlog, de terreuraanslagen van 11 september 2001, de Cubacrisis, de conflicten in het Midden-Oosten, Mei 1968, de genocide in Rwanda, de markante momenten van de Tweede Wereldoorlog (waaronder de Slag om de Ardennen), maar ook drama's die door racisme werden uitgelokt, onder meer in de Verenigde Staten.

Het werk van Robert Capa (1913-1954), de medeoprichter van Magnum Photos die in Vietnam om het leven kwam tijdens het conflict in Indochina, wordt extra belicht op de expositie. Hij werkte in de Tweede Wereldoorlog ook voor het Amerikaanse tijdschrift Life en coverde onder meer de Slag om de Ardenenn in de harde winter van 1944-45.

De expo 'Un siècle de conflits pour un monde meilleur...Par le prisme des photojournalistes de l'Agence Magnum' loopt nog tot 22 augustus in L'Orangerie.

De foto's zijn vergezeld van getuigenissen van de gerenommeerde fotografen, onder wie Robert Capa, Steve McCurry, Stuart Franklin, Bruno Barbey, Raymond Depardon, Joseph Kudelka, Susan Meiselas, Marc Riboud, David Seymour en Larry Towell. Ze roepen gebeurtenissen op als de Spaanse Burgeroorlog, de terreuraanslagen van 11 september 2001, de Cubacrisis, de conflicten in het Midden-Oosten, Mei 1968, de genocide in Rwanda, de markante momenten van de Tweede Wereldoorlog (waaronder de Slag om de Ardennen), maar ook drama's die door racisme werden uitgelokt, onder meer in de Verenigde Staten. Het werk van Robert Capa (1913-1954), de medeoprichter van Magnum Photos die in Vietnam om het leven kwam tijdens het conflict in Indochina, wordt extra belicht op de expositie. Hij werkte in de Tweede Wereldoorlog ook voor het Amerikaanse tijdschrift Life en coverde onder meer de Slag om de Ardenenn in de harde winter van 1944-45. De expo 'Un siècle de conflits pour un monde meilleur...Par le prisme des photojournalistes de l'Agence Magnum' loopt nog tot 22 augustus in L'Orangerie.