De Franse kunstenaar JR vraagt met zijn kunstwerk 'De wond' aan het Palazzo Strozzi in Firenze aandacht voor de precaire situatie waarin de culturele instellingen zich momenteel, tijdens de coronapandemie, bevinden.

De Franse artiest JR (Jean Rene) staat bekend om zijn monumentaal grote kunstwerken gemaakt van zwart-wit foto's. Hij noemt zichzelf een 'photograffeur'. Zijn werken hebben vaak een politieke of sociale boodschap.

Zo ook zijn nieuwste kunstwerk 'La Ferita' (de wond) waarin JR aandacht vraagt voor de moeilijke situatie waarin de culturele instellingen momenteel verkeren. Theaters, musea, bibliotheken: ze moeten allemaal het aantal bezoekers beperken of zelfs helemaal de deuren sluiten. En juist nu deze instituties moeilijk of niet toegankelijk zijn, valt op hoe belangrijk ze zijn.

. © AFP

'Het voelt nu vreemd om door Firenze te wandelen. Zonder de bezoekers die zo'n vanzelfsprekend onderdeel zijn van Firenze, voelt het stil en minder levendig. Wanneer we niet naar een museum kunnen gaan, een concert kunnen bijwonen of tijd kunnen doorbrengen bij een tentoonstelling realiseren we ons dat cultuur ons leven kleur geeft en dat de schoonheid van onze stad wordt geactiveerd door de mensen die er doorheen wandelen, de geschiedenis en cultuur van Firenze opzuigen en verrijkt weer vertrekken', vertelt JR aan CNN.

. © Reuters

Zijn kunstwerk 'La Feria' toont de symbolische en pijnlijke wond waar alle culturele instellingen momenteel aan lijden. Het 28 bij 33 meter grote werk aan de gevel van het Palazzo Strozzi waarbij hij de trompe-l'oeil techniek gebruikt, lijkt een inkijkje te geven in het interieur van het 15e-eeuwse paleis. Je ziet een zuilengalerij, een expositieruimte, bibliotheek, sculptuur en schilderijen. Het perspectief verandert wanneer je vanaf een andere plaats naar de gevel kijkt.

. © AFP

Voor zijn kunstwerk mengde hij zwart-wit foto's van bestaande en imaginaire elementen door elkaar. Hij plakte ze op tachtig aluminium panelen die hij op dertig centimetere afstand voor de gevel plaatste. Daardoor lijkt het alsof je in 3D van buiten naar binnen kijkt. De lancering van 'La Feria' valt samen met de lancering van het 'Future Art Programme' bedoeld om hedendaagse kunst in Italië te stimuleren en promoten. Het kunstwerk is te zien tot 22 augustus.

JR is al sinds zijn dertiende actief als graffiti-artiest en maakt tegenwoordig overal in de wereld levensgrote kunstwerken. Zijn grootste werk tot nu toe maakte hij in Parijs ter ere van de dertigste verjaardag van de piramide bij het Louvre.

Louvre in 2019, ter ere van de dertigste verjaardag van de piramide. © Getty Images

Berlijn: 'The Wrinkles of the City' uit 2013 © Getty Images

Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016. © Getty Images

Panthéon in Parijs in 2014. © Getty Images

Louvre in 2016 © Getty Images

John Hancock Building in Boston in 2015. © Getty Images

Napels: 3.000 portretten van Napolitanen in 2017. © Getty Images

Washington D.C. in 2012. © Getty Images

Zeilschip in de Transat Jacques Vabre zeilrace tussen Le Havre en Salvador de Bahia in Brazilië. © Getty Images

Kunstwerk in Californië op de grens met Mexico uit 2017. © Getty Images

De Franse artiest JR (Jean Rene) staat bekend om zijn monumentaal grote kunstwerken gemaakt van zwart-wit foto's. Hij noemt zichzelf een 'photograffeur'. Zijn werken hebben vaak een politieke of sociale boodschap. Zo ook zijn nieuwste kunstwerk 'La Ferita' (de wond) waarin JR aandacht vraagt voor de moeilijke situatie waarin de culturele instellingen momenteel verkeren. Theaters, musea, bibliotheken: ze moeten allemaal het aantal bezoekers beperken of zelfs helemaal de deuren sluiten. En juist nu deze instituties moeilijk of niet toegankelijk zijn, valt op hoe belangrijk ze zijn.'Het voelt nu vreemd om door Firenze te wandelen. Zonder de bezoekers die zo'n vanzelfsprekend onderdeel zijn van Firenze, voelt het stil en minder levendig. Wanneer we niet naar een museum kunnen gaan, een concert kunnen bijwonen of tijd kunnen doorbrengen bij een tentoonstelling realiseren we ons dat cultuur ons leven kleur geeft en dat de schoonheid van onze stad wordt geactiveerd door de mensen die er doorheen wandelen, de geschiedenis en cultuur van Firenze opzuigen en verrijkt weer vertrekken', vertelt JR aan CNN.Zijn kunstwerk 'La Feria' toont de symbolische en pijnlijke wond waar alle culturele instellingen momenteel aan lijden. Het 28 bij 33 meter grote werk aan de gevel van het Palazzo Strozzi waarbij hij de trompe-l'oeil techniek gebruikt, lijkt een inkijkje te geven in het interieur van het 15e-eeuwse paleis. Je ziet een zuilengalerij, een expositieruimte, bibliotheek, sculptuur en schilderijen. Het perspectief verandert wanneer je vanaf een andere plaats naar de gevel kijkt. Voor zijn kunstwerk mengde hij zwart-wit foto's van bestaande en imaginaire elementen door elkaar. Hij plakte ze op tachtig aluminium panelen die hij op dertig centimetere afstand voor de gevel plaatste. Daardoor lijkt het alsof je in 3D van buiten naar binnen kijkt. De lancering van 'La Feria' valt samen met de lancering van het 'Future Art Programme' bedoeld om hedendaagse kunst in Italië te stimuleren en promoten. Het kunstwerk is te zien tot 22 augustus. JR is al sinds zijn dertiende actief als graffiti-artiest en maakt tegenwoordig overal in de wereld levensgrote kunstwerken. Zijn grootste werk tot nu toe maakte hij in Parijs ter ere van de dertigste verjaardag van de piramide bij het Louvre.