Koninklijke Bibliotheek van België toont prentenkunst van Bruegel

Pieter Bruegel de Oude werd wereldberoemd als schilder, maar in haar nieuwe tentoonstelling 'The World of Bruegel in Black and White' toont de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) dat Bruegel in zijn tijd ook gekend was om zijn prenten. Van 15 oktober 2019 tot 16 februari 2020 kan iedereen van dichtbij de onbekendere geschiedenis van de prenten van Bruegel ontdekken.

De expo neemt de bezoeker terug mee naar de 16de eeuw, toen Vlaanderen het centrum voor de productie van en de handel in prenten was. Daarin spelen het vakmanschap van Bruegel en zijn uitgever Hieronymus Cock een centrale rol. Hun verhaal en het proces van tekening tot prent wordt belicht in 'The World of Bruegel in Black and White'.

Levenslessen

Doorheen twaalf zalen wordt duidelijk hoe Bruegels prenten soms verrassende onderwerpen bevatten. Landschappen zijn altijd een geliefd onderwerp van Bruegel geweest, maar ook schepen zijn een onderwerp in zijn oeuvre. Bruegel krijgt ook aandacht als de 'tweede Jheronimus Bosch' en de bezoeker krijgt ook tijd stof tot nadenken over de levenslessen die zijn prenten bevatten. 'De prentkunst is soms een vergeten kunsttak en die kan je het best terug tot leven brengen met de kunst van Bruegel', vertelt curator Maartens Bassens.

De unieke blik op de prentenkunst van Bruegel is te danken aan de lange onderzoekstraditie rond Bruegels werk van het Prentenkabinet van de bibliotheek. De tentoonstelling van de KBR staat in het teken van het Bruegeljaar, waarin de 450ste verjaardag van zijn overlijden wordt gevierd.







