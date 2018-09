Komiek Wouter Deprez neemt je mee door het Gravensteen in Gent

In de audiogids vertelt Wouter Deprez over Filips van de Elzas, bouwheer van het kasteel. Het Gravensteen krijgt ook een vernieuwde opstelling en wordt de komende jaren op enkele plaatsen gerenoveerd.

Deprez vertelt in de audiogids op een komische manier over zijn fascinatie voor Filips van de Elzas, die het Gravensteen in 1180 liet optrekken. 'Hekserij, steekspelen, overspel en felle godsdiensttwisten', somt Deprez op. 'In het Gravensteen komen al mijn hobby's samen.' De komiek leest ook de Franse, Engelse en Duitse versie van het verhaal in. Voor de Spaanse versie kreeg hij de hulp van Pedro Elias.

Voor de gelegenheid werd er ook al een beetje gesleuteld aan de opstelling. De kamer van de graaf is in ere hersteld. De gerechtsvoorwerpen krijgen vanaf nu een plaats in de audiëntiezaal en de vroegere voorraadkamer huisvest de foltertuigen die worden tentoongesteld in een 'kabinet van de beul'.

De komende jaren krijgt het Gravensteen ook een gloednieuwe onthaalruimte, nieuw sanitair, een lockerruimte, een auditorium en een winkeltje. Het vernieuwingstraject krijgt 4,7 miljoen euro steun van Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts. De stad Gent investeert ongeveer 3,8 miljoen euro.