Kerstmarkt in Luik als Europese Kersthoofdstad dit jaar extra feestelijk

Luik verwacht zo'n tweemiljoen bezoekers uit binnen- en buitenland voor zijn kerstevenementen van 30 november tot 30 december.

De Vurige Stede is dit jaar Europese Kersthoofdstad en heeft daarom extra inspanningen gedaan. De Luikse schepen Maggy Yerna belooft meer lichtjes en een warmere sfeer dan vorig jaar.

Het is al de 19de editie van 'Liège, Cité de Noël'. De stad heeft 300.000 euro vrijgemaakt, iets meer dan vroeger, om de winterfestiviteiten te vernieuwen. Deze keer zullen 59 zones versierd worden, tegen 46 vorig jaar. Toch zal het energieverbruik lager liggen, dankzij zuinigere LED-verlichting.

Pronkstuk van Luik is de kerstmarkt, de grootste en oudste van België. In circa 200 chalets kunnen bezoekers terecht om handwerk of andere geschenkjes te kopen. En er is ook opnieuw een sleepiste en een reuzenrad. Een deel van de place Saint-Lambert, het centrale plein in Luik, zal gewijd zijn aan het Franse skioord Châtel.