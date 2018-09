Kanal-Centre Pompidou in Brussel kondigt vijf nieuwe tentoonstellingen aan

Directeur van Kanal Yves Goldstein en directeur van het Centre Pompidou Bernard Blistène stelden de nieuwigheden voor.

Sinds de opening van Kanal-Centre Pompidou in mei kwamen er al 110.000 bezoekers over de vloer. Nog tot juni 2019 vormt het Kanal-Centre Pompidou een platform van reflectie over het museum van de toekomst. De nieuwe tentoonstellingen sluiten aan bij deze gedachte en zetten tegelijkertijd de architectuur en geschiedenis van het Citroëngebouw nog meer in de verf.

De expo 'Identiteit/(Anders)zijn' neemt de bezoeker mee naar de kleedkamers en de kantine om er kennis te maken met verschillende identiteiten aan de hand van foto's en video's, waaronder zelfportretten van Andy Warhol als vrouw.

Je eigen parcours

Een andere tentoonstelling die in het oog springt, is 'Rood en Wit'. In de leveringsruimte van de Citroëngarage worden enkel designvoorwerpen getoond in de kleuren van het Citroënlogo. De voorwerpen, van stoelen tot een prototypewagen, komen zowel uit de collectie van het Centre Pompidou als uit die van het Brusselse designmuseum Adam. 'De kracht van de locatie is dat je kan blijven experimenteren. Je moet niet van zaal 1 naar 2, maar creëert je eigen parcours', zegt Bernard Blistène.

De overige nieuwe expo's zijn 'Children's games' van Francis Alÿs, 'Velu Viswanadhan: de vijf elementen' en 'Between art and design: the Belgian scene'. Die laatste tentoonstelling staat in het kader van Brussels Design September.