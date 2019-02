Italiaanse regering tegen Venetië: 'Willen we een antitoerismeland worden?'

Minister van Toerisme Gian Marco Centinaio noemde het voornemen 'nutteloos en schadelijk'. 'Willen we een antitoerismeland worden?', aldus Centinaio op Twitter, met een link naar een nieuwsartikel over het plan van burgemeester Luigi Brugnaro. Die kondigde aan dat vanaf 1 mei dagjestoeristen, bezoekers van cruiseschepen en anderen 3 euro aan entreegeld moeten betalen. In 2020 zal dat oplopen naar 6 euro. Tijdens piekperiodes kan dat naar 8 of 10 euro worden opgetrokken, of verlaagd naar 3 euro buiten het toeristische seizoen.

Bezoekers die verblijven in pensions in de stad, zijn vrijgesteld van betaling. Hotelgasten moeten immers al een lokale belasting betalen. De plannen moeten nog door de lokale raad worden goedgekeurd.

Volgens Brugnaro is het de bedoeling om het onderhoud en het proper houden van de historische stad te ondersteunen. Massatoerisme was lange tijd een probleem in Venetië, ook al is het de voornaamste bron van inkomsten. Massatoerisme leidde tot overbevolkte straten, stijgende woningprijzen en een dalende lokale bevolking.

Erfgoedgroep Italia Nostra schatte in 2016 dat jaarlijks 30 miljoen mensen de werelderfgoedsite bezoeken, met een gemiddelde dagelijkse instroom van meer dan 82.000 mensen.