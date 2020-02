Israël gaat een treinstation bouwen in de buurt van de Klaagmuur, in de betwiste oude stad van Jeruzalem.

Toen het plan in 2017 voor het eerst werd aangekondigd, werd gemeld dat het station naar de Amerikaanse president Donald Trump genoemd zou worden.

Het station en de spoorweg worden een verlenging van de hogesnelheidslijn tussen Tel Aviv en Jeruzalem. Minister van Transport Bezalel Smotrich noemde de beslissing van de nationale infrastructuurcommissie, die het plan goedkeurde, 'historisch'.

'Dit is een belangrijke en emotionele dag voor Israël en voor de volgende generaties', zei hij in een mededeling, en benadrukte dat hij trots was om als hoofd van het departement van Transport 'de Joodse zionistische ideologie te bevorderen'. Ook zei de minister dat het project in het voordeel zal zijn van alle Israëlische burgers en de miljoenen toeristen. 'De Tempelberg en de overblijfselen van onze Tempel, de Westmuur: het is ons recht om hier aanwezig te zijn', aldus de minister nog.

. © Getty Images

De Tempelberg is voor zowel de joden als de moslims een heilige plaats, aangezien hij zowel de al-Aqsamoskee als de overblijfselen van de bijbelse joodse tempel bevat. Op de site vonden al vaker rellen plaats tussen Israëliërs en Palestijnen.

Palestijnen willen geen station

Het plan om het treinstation te bouwen werd voor het eerst aangekondigd in 2017 door de voorganger van Smotrich, Israel Katz, die toen zei dat het treinstation naar Donald Trump genoemd zou worden. Die erkende dat jaar Jeruzalem als de hoofdstad van Israël en verplaatste de Amerikaanse ambassade naar de stad. De Palestijnen willen echter dat Oost-Jeruzalem, dat door Israël samen met de Westelijke Jordaanoever veroverd werd tijdens de oorlog van 1967, de hoofdstad wordt van hun toekomstige staat.

De Palestijnen zijn tegen het treinstation. Volgens de directeur van het Jeruzalem Center for Social and Economic Rights, dat de rechten van de Palestijnen in Jeruzalem verdedigt, zal het treinstation enkel in het voordeel zijn van de Israëliërs en de Palestijnen benadelen. 'Israël wil al het toerisme en de bedrijven naar de nieuwe ondergrondse stad leiden, die gebouwd wordt onder de oude stad', klinkt het.

Toen het plan in 2017 voor het eerst werd aangekondigd, werd gemeld dat het station naar de Amerikaanse president Donald Trump genoemd zou worden.Het station en de spoorweg worden een verlenging van de hogesnelheidslijn tussen Tel Aviv en Jeruzalem. Minister van Transport Bezalel Smotrich noemde de beslissing van de nationale infrastructuurcommissie, die het plan goedkeurde, 'historisch'. 'Dit is een belangrijke en emotionele dag voor Israël en voor de volgende generaties', zei hij in een mededeling, en benadrukte dat hij trots was om als hoofd van het departement van Transport 'de Joodse zionistische ideologie te bevorderen'. Ook zei de minister dat het project in het voordeel zal zijn van alle Israëlische burgers en de miljoenen toeristen. 'De Tempelberg en de overblijfselen van onze Tempel, de Westmuur: het is ons recht om hier aanwezig te zijn', aldus de minister nog. De Tempelberg is voor zowel de joden als de moslims een heilige plaats, aangezien hij zowel de al-Aqsamoskee als de overblijfselen van de bijbelse joodse tempel bevat. Op de site vonden al vaker rellen plaats tussen Israëliërs en Palestijnen. Palestijnen willen geen stationHet plan om het treinstation te bouwen werd voor het eerst aangekondigd in 2017 door de voorganger van Smotrich, Israel Katz, die toen zei dat het treinstation naar Donald Trump genoemd zou worden. Die erkende dat jaar Jeruzalem als de hoofdstad van Israël en verplaatste de Amerikaanse ambassade naar de stad. De Palestijnen willen echter dat Oost-Jeruzalem, dat door Israël samen met de Westelijke Jordaanoever veroverd werd tijdens de oorlog van 1967, de hoofdstad wordt van hun toekomstige staat. De Palestijnen zijn tegen het treinstation. Volgens de directeur van het Jeruzalem Center for Social and Economic Rights, dat de rechten van de Palestijnen in Jeruzalem verdedigt, zal het treinstation enkel in het voordeel zijn van de Israëliërs en de Palestijnen benadelen. 'Israël wil al het toerisme en de bedrijven naar de nieuwe ondergrondse stad leiden, die gebouwd wordt onder de oude stad', klinkt het.