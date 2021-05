Vandaag is het Internationale Museumdag en die staat dit jaar in het teken van het museum van de toekomst.

Volgens de organisator, de International Council of Museums (ICOM), is 2021 een belangrijk jaar voor de musea. 'Deze coronacrisis fungeert als een katalysator voor cruciale vernieuwingen', luidt het. Ook voor de musea is 2020 een bijzonder jaar geweest.

'Ook de musea ondervonden de effecten en de culturele sector werd hard getroffen', zegt Erika T'Jaeckx, de directrice van de Belgische Museumpas. 'Enquêtes wezen uit dat de crisis een ernstige economische, sociale en psychologische weerslag had op de musea en hun medewerkers.'

Maar deze crisis fungeert volgens ICOM ook als 'een katalysator voor cruciale vernieuwingen' die al eerder aan de gang waren: de focus op digitalisering en de creatie en verspreiding van nieuwe vormen van culturele ervaring.

'Dit is een cruciaal moment voor de samenleving. We roepen de musea dan ook op om het te omarmen en het voortouw te nemen bij de veranderingen die zich aandienen. We moeten opnieuw nadenken over onze verhouding tot ons publiek, we moeten experimenteren met nieuwe en hybride modellen van cultuur en nadrukkelijk de essentiële waarde van musea opnieuw bevestigen', legt T'Jaeckx uit.

Massale uitwisseling van bezoekers

Sinds 1977 organiseert de ICOM elk jaar de Internationale Museumdag. Op die dag plannen de deelnemende musea creatieve evenementen en activiteiten, gerelateerd aan een thema. Samen met hun publiek belichten ze de rol van musea als instellingen die de samenleving en haar ontwikkeling dienen. Het doel van de Internationale Museumdag is een bewustzijn creëren over het feit dat musea een belangrijke rol spelen bij culturele uitwisseling en wederzijdse verrijking en dat ze begrip en internationale samenwerking bevorderen.

In België organiseren de Museumpas-musea op Internationale Museumdag een massale uitwisseling van bezoekers. De musea zullen dinsdag hun vaste bezoekers oproepen om een ander Museumpas-museum te bezoeken. 'Door de krachten te bundelen hopen we dat zo veel mogelijk bezoekers zich zullen mobiliseren en met een bezoek de musea zullen steunen', aldus T'Jaeckx.

