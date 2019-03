In beeld: deze artiesten maken schilderingen voor The Crystal Ship in Oostende

Het Oostendse kunstenfestival The Crystal Ship is dit jaar aan zijn vierde editie en toont dat het evenement veel meer is dan de gigantische muurschilderingen. De organisatoren hebben het programma bekend gemaakt.

The Crystal Ship is vooral een evenement waarbij artiesten worden losgelaten op gigantische blanke muren die een artistieke invulling krijgen. Dat blijft. Met artiesten als het Amerikaanse Crystal Wagner die het aspect 2D-schilderijen niet al te nauw nemen, de Britten David Walker en Helen Bur, het Spaanse Marina Capdevila en de Mexicaanse Paola Delfin strikt Oostende opnieuw het kruim van het unieke genre dat Oostende steeds meer kleur geeft, letterlijk en figuurlijk.

Zij gaan dit jaar aan de slag met thema 'The Dictatorship of Art'. Het is de eerste keer dat er in een thema wordt gewerkt.

Maar er is dus meer naast de tien nieuwe muurschilderingen, waarvan de hoogste 40 meter hoog is. Er zijn ook twee gigantische installaties, street-artinterventies en een 'artist in residence' met Wasted Rita. Er wordt ook samengewerkt met de leerlingen van het Ensorinstituut.

Museum voor iedereen

'Met The Crystal Ship creëren we een museum dat toegankelijk is voor iedereen. We gebruiken de stad als canvas. Jong of oud, Oostendenaar of bezoeker, iedereen komt zo in onze mooie stad aan zee in contact met kunst. The Crystal Ship vormt een extra aantrekkingskracht voor Oostende en verbindt tegelijk de verschillende wijken met een uniek en divers parcours', aldus burgemeester Bart Tommelein.

Het festival vindt plaats van 13 april tot 22 april, maar uiteraard blijven de muurschilderingen ook lang daarna bezichtbaar en te ontdekken via een kunstparcours. De opening wordt opgefleurd met onder meer Stijn Vandevoorde, La Jungle en Material Girls. Nieuw dit jaar is dat bezoekers kunnen gebruik maken van de innovatieve chatbot die zal dienen als persoonlijke gids, via Facebook Messenger.

Voorlopige line-up

Crystal Wagner uit de VS

David Walker uit het Verenigd Koninkrijk

Helen Bur uit het Verenigd Koninkrijk

Jaune uit Belgie

Leon Keer uit Nederland

Lonac uit Hongarije

Marina Capdevila uit Spanje

Wasted Rita uit Portugal

Mohamed L'Ghacham uit Spanje

Tom Herck uit Belgie

Escif uit Spanje

Miss Van uit Frankrijk

Case Maclaim uit Duitsland

Paola Delfin uit Mexico