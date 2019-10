Huis met prachtige antieke muurschilderingen in Herculaneum geopend voor het publiek

Herculaneum werd net als het grotere Pompeii in het jaar 79 van de kaart geveegd door de uitbarsting van de Vesuvius vulkaan. Herculaneum is weliswaar veel minder bekend dan Pompeii, maar het was in de tijd van de Romeinen wel veel welvarender. De architectuur en schilderingen waren er dan ook veel verfijnder.

Hercunaleum kreeg het nog zwaarder te verduren dan Pompeii. Pompeii kreeg een vier meter dikke laag as over zich heen, terwijl Heculaneum verdween onder een laag van vijftien meter. Maar dat was eigenlijk positief: doordat de gebouwen zich vulden met as, bleven ze beter overeind staan dan de huizen in Pompeii.

Het nu, voor het eerst in ruim dertig jaar geopende Casa del Bicentinario behoort tot de bestbewaarde Romeinse huizen in het stadje. Het huis heet zo omdat het in 1938 werd herontdekt, precies tweehonderd jaar nadat de officiële opgravingen op de site begonnen. Het huis telt drie verdiepingen en is 600 vierkante meter groot. Binnenin zijn niet alleen prachtige muurschilderingen, maar ook schitterende mozaieken te bewonderen. In 1938 waren de schilderingen in het huis nog goed te zien, maar tegen de jaren tachtig waren ze bijna verdwenen. Omdat het huis dreigde in te storten, ging het in 1983 dicht voor het publiek.

Het huis fungeerde in de jaren daarna als een soort laboratorium waar geëxperimenteerd werd met innovatieve methodes en materialen die niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen waar muurschilderingen dreigen te verdwijnen, gebruikt kunnen worden.

Ondertussen is er een techniek gevonden die de muurschilderingen in het Casa del Bicentinario weer helemaal tot leven heeft gebracht. Pronkkamer in het huis is het Tablinum, de kamer die werd gebruikt door de heer des huizes. Hier werkte hij en ontving hij gasten. Op de muren is een grote schildering van Venus en Mars een eentje van Daedalus en Pasiphaë te zien.







Herculaneum © AFP .







