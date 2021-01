Het populaire High Line Park in New York krijgt er enkele honderden meters bij.

Het High Line Park in New York is sinds de opening in 2009 razendpopulair. Over een afstand van 2,5 kilometer werd een niet meer gebruikt spoortraject op 9 meter boven de grond omgebouwd tot een park met bomen, planten, grassen kunstwerken, bankjes en resten van de oude spoorrails.

Dit park wordt nu nog een paar honderd meter langer gemaakt en zal doorlopen tot Pennsylvania Station, een van de drukste treinstations in de VS. Dat heeft de gouverneur van de staat New York, Andrew Cuomo, aangekondigd. Volgens hem zal dit jaar nog met de aanleg gestart worden.

Bij Pennsylvania Station werd op 1 januari van dit jaar net de nieuwe Moynihan Train Hall met een glazen dak ingehuldigd. Treinreizigers zullen in de toekomst vanuit het station meteen het High Line Park in kunnen wandelen. Zo zal er niet alleen meer groene ruimte in de stad komen, maar wordt ook het verkeer veiliger. Voetgangers hoeven immers niet meer de drukke straten over te steken, maar kunnen veilig door het park wandelen.

Moynihan Train Hall © Getty Images

In een tweede fase zal ook de andere kant van het park, in het noordoosten, verlengd worden. Nu eindigt het park op 34th Street en 12th Avenue. Dat zal doorgetrokken worden tot Pier 76 in Hudson River Park. Ook Brookfield's Manhattan West zal op de High Line aansluiten. Dat is een groot gebied waar kantoren, een appartementsgebouw, een hotel en een plein met restaurants, een theater, cafés , een schaatsbaan en ruimte voor entertainment en kunst zal komen.

High Line Park © Getty Images

High Line Park © Getty Images

Pennsylvania Station © Getty Images

Moynihan Train Hall © Getty Images

Moynihan Train Hall © Getty Images

