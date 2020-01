In Gent gaat op 1 februari van 'Van Eyck. Een optische revolutie' van start. Het is de grootste Van Eyck-tentoonstelling ooit.

Het MSK (Museum voor Schone Kunsten), dat zelf geen Van Eyck in collectie heeft, is erin geslaagd om 13 van de wereldwijd 23 gekende werken van de Vlaamse meester samen te brengen in een unieke tentoonstelling. Die oogst lof bij de nationale en internationale pers.

Liefhebbers kunnen de komende maanden in Gent een ongeziene collectie Van Eyck-schilderijen aanschouwen in het Gentse museum. 'Nooit eerder kwam de bezoeker zo dicht bij het meesterschap van Jan van Eyck en kon hij de rijkdom van het artistieke milieu waarin de kunstenaar actief was zo optimaal ervaren', zegt museum-directrice Cathérine Verleysen.

De internationale pers kreeg alvast een voorsmaakje. Meer dan 130 journalisten uit 16 landen zakken af naar de tentoonstelling. Een groot deel komt uit buurlanden, maar ook delegaties uit Rusland en de VS brengen een bezoek. De tentoonstelling kreeg een zeldzame vijfsterrenbeoordeling in de Britse kwaliteitskrant The Guardian.

Van Eyck wordt gezien als een van de voornaamste vertegenwoordigers van de Vlaamse Primitieven. Hij is geboren in de veertiende eeuw en realiseerde samen met zijn broer Hubert Van Eyck het legendarische veelluik 'De aanbidding van het Lam Gods'. Dat werd in het MSK gerestaureerd door een gespecialiseerde ploeg van het KIK.

Het centrale luik is niet langer te bezichtigen in het museum, maar enkele buitenluiken nog steeds. De 'optische revolutie' die de Vlaamse meester 600 jaar geleden teweeg bracht, blijft tot op vandaag fascineren, en ontzag en nederigheid opwekken.'

Toerisme Vlaanderen investeert 2 miljoen euro in de tentoonstelling in het kader van het Vlaamse Meesters-project. Gent treedt zo in de voetsporen van Antwerpen (dat in 2018 'Antwerpen Barok. Rubens inspireert' heeft georganiseerd) en Brussel (dat in 2019 het 'Bruegeljaar' mocht inluiden.)

Voor de tentoonstelling is in totaal meer dan 9 miljoen euro uitgetrokken, maar de economische impact van de tentoonstelling en de vele toeristische activiteiten errond is geraamd op het tienvoudige.

'Van Eyck. Een optische revolutie' loopt van 1 februari tot 30 april 2020 in het Museum voor Schone Kunsten Gent.

