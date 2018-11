Grondig vernieuwde Anne Frank Huis opent de deuren

Meer dan zeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, is de interesse in het levensverhaal van Anne Frank onverminderd groot. Veel van de bezoekers zijn jonger dan 25 jaar en komen uit landen buiten Europa. Daarom is het van belang dat het museum dieper ingaat op de historische context en achtergronden van het levensverhaal van Anne Frank. Daarom is de museale route helemaal vernieuwd. Aan het Achterhuis, waar Anne Frank tijdens de oorlog met haar familie zat ondergedoken, is niets veranderd.

Omdat het aantal bezoekers de afgelopen jaren flink gestegen is tot meer dan 1,2 miljoen per jaar, heeft het museum ook fors geïnvesteerd in publieksvoorzieningen. Het museum heeft een nieuwe entree gekregen, een garderobe en een educatieve ruimte. Bezoekers hoeven niet langer buiten op straat in de rij te staan, maar ze kunnen nu binnen in de entree wachten. Lang hoeven ze ook niet meer te wachten want via internet koop je een kaartje met een bepaald tijdstip waarop je het museum kan bezoeken.

In het Anne Frank Huis wordt informatie gegeven over wat er in de jaren dertig in Duitsland en tijdens de Jodenvervolging in Nederland is gebeurd. Bezoekers komen meer te weten over het leven van Anne Frank en de andere onderduikers in het Achterhuis en hun helpers.

Met behulp van een audiotour in negen talen kunnen de bezoekers in hun eigen taal luisteren naar het indrukwekkende verhaal over de onderduikgeschiedenis.

Op 22 november opent Koning Willem-Alexander het vernieuwde museum. Vanaf 23 november is iedereen welkom.

