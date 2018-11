Grand Palais in Parijs wijdt expo aan Michael Jackson

In de expo 'On the Wall', eerder al in Londen te zien, wordt de invloed van de zanger nagegaan op de hedendaagse kunst(enaars), van de jaren 80 tot nu. 'Off the Wall' verwijst naar het album uit 1979 van 'Wacko Jacko'.

De tentoonstelling biedt 120 werken aan - schilderijen, sculpturen, foto's en video-installaties - die de impact van de in 2009 overleden zanger exploreren. Jackson zelf geldt als een van de meest invloedrijke kunstenaars van de tweede helft van de 20e eeuw op de gebieden muziek, dans, videoclip en mode.

Andy Warhol

Een van de eerste artiesten die voor Jackson 'viel', was pop-articoon Andy Warhol. Van hem zijn flink wat foto's van de kindster die het tot wereldster schopte, te bewonderen. Warhol ontmoette Jackson voor het eerst in 1977, kort na de opnames van 'The Wiz', een adaptatie van de musicalkomedie 'The Wizard of Oz'.

Soms werkte de King of Pop rechtstreeks samen met plastische kunstenaars. Dat was bijvoorbeeld het geval met de Amerikaanse schilder Kehinde Wiley, die Jackson onsterfelijk maakte als koning te paard, een tafereel dat hij baseerde op het ruiterportret van koning Filips II dat Rubens in 1628 verwezenlijkte. Dat indrukwekkend schilderij ontvangt overigens de bezoeker.

'On the Wall', dat loopt tot 14 februari, verenigt werk van een veertigtal kunstenaars. De expo is opgedeeld in een aantal facetten van de zanger die op 29 augustus 60 zou zijn geworden: de legendarische danser, de koning van de pop, de koning van de popart, zijn metamorfoses, de wereldburger en, tot slot, Jacko als icoon en idool.

Na Parijs zal de expo volgend jaar naar de Bundeskunsthalle in Bonn verhuizen en vervolgens naar het Museum voor Moderne Kunst in het Finse Espoo. (BTL, ALG, MAE, BGY, nl)