Na een grondige renovatie en herinrichting van vijf jaar opent het Gruuthuse Museum in Brugge zaterdag 25 mei opnieuw de deuren.

Het gehele Gruuthusepaleis werd in de afgelopen vijf jaar volledig gerenoveerd en gerestaureerd. Daarbij werd het gebouw grondig opgelapt. Ook de museumroute werd aangepast en interactief gemaakt. Er werd ook ingezet op toegankelijkheid voor slechtziende bezoekers. Voortaan kunnen zij schilderijen voelen door middel van verschillende voelstations.

Op de gerenoveerde zolder kunnen bezoekers voortaan genieten van het participatieproject van de jongerencrew van het museum. Daar combineerden ze verschillende kunstvormen en kunnen bezoekers een boek lezen in de ingerichte bibliotheek.

Gruuthuse Museum © Belga

Ook de omgeving werd grondig aangepakt. Het binnenplein werd volledig heraangelegd en er werd een doorgang gemaakt naar de Onze-lieve-Vrouwenkerk. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is trots op het project. 'Hier staat vandaag eent trotse burgemeester. We willen onze waarde als museumstad blijven behouden en met dit project zetten we een grote stap in de goede richting', aldus de burgemeester. Het museum gaat zaterdag open voor het grote publiek.