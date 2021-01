Het Gentse stadsbestuur wil in november 2021 een nieuwe editie van het populaire Lichtfestival organiseren.

De data voor het evenement zijn vastgelegd van woensdag 10 tot en met zondag 14 november 2021. Aanvankelijk zou er later deze maand een editie doorgaan. Maar dat was gezien de ruim 835.000 bezoekers die in 2018 naar het festival kwamen, niet realistisch.

'Uiteraard kan het Lichtfestival Gent enkel plaatsvinden als de gezondheidssituatie en de bijbehorende covid-19-maatregelen een evenement van die grootte toelaten', geeft het stadsbestuur nog mee. Het festival was initieel gepland van woensdag 27 tot en met zondag 31 januari, maar moest worden uitgesteld.

Het Lichtfestival zal elke dag starten om 19 uur en stopt om middernacht. Meer informatie over de inhoud van het festival, de deelnemende kunstenaars en het parcours worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

