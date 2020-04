De stad Gent reserveert vier kilometer straat om voetgangers en fietsers meer ruimte te geven.

'Dat is nodig, want door de vele voetgangers en fietsers zijn de bestaande voet- en fietspaden te smal om de regels rond social distancing te respecteren', zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). Het stadsbestuur wijst eenrichtings- en fietsstraten aan om te wandelen en fietsen langs het water.

Het gaat om tijdelijke maatregelen die in de komende weken in de stad zichtbaar zullen zijn. 'Op de drie assen die we tijdelijk aanpassen zitten nu heel veel voetgangers en fietsers', vindt de schepen. 'En omdat waterkanten populaire plekken zijn om recreatief te wandelen en te fietsen zijn er drie assen langs het water geselecteerd waar ruimte wordt gegeven aan voetgangers en fietsers.'

Zo wordt de Ferdinand Lousbergskaai eenrichtingsverkeer voor auto's van de stadsring tot aan de Forelstraat. Een deel van de rijweg wordt voorbehouden voor voetgangers. De Groendreef - Gerard Willemotlaan wordt een fietsstraat van Jan Van Hembysebolwerk tot de Trekweg. De Henleykaai - Neermeerskaai wordt ook een fietsstraat.

