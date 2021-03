De flacon die de eerste dosis bevatte van het eerste coronavaccin dat in de Verenigde Staten is toegediend, zal worden opgenomen in het National Museum of American History in Washington D. C.

De flacon zal deel uitmaken van een collectie van artefacten uit de pandemie. Dat meldt het museum op zijn website.

Het Northwell-ziekenhuis in New York, waar verpleegster Sandra Lindsay op 14 december als eerste in de Verenigde Staten gevaccineerd werd tegen het coronavirus, schonk het flesje van het gebruikte Pfizer-BioNTech vaccin samen met de naald, de vaccinatiekaart van de verpleegster en de beroepskleding die ze op de grote dag droeg aan het museum. Dat staat te lezen op de website van het museum-, onderwijs- en onderzoekscomplex Smithsonian, waartoe het National Museum of American History behoort.

'Die inmiddels historische objecten documenteren niet alleen de opmerkelijke wetenschappelijke vooruitgang die tijdens de pandemie werd geboekt, maar ook hoop voor miljoenen mensen die geraakt zijn door de crisissen die uit de pandemie voortvloeiden', verklaarde Anthea Hartig, de directeur van het museum. Volgens de John Hopkins-universiteit tekenen de Verengide Staten van alle landen ter wereld de hoogste absolute coronacijfers op, met meer dan 528.000 doden en meer dan 29 miljoen bevestigde besmettingen.

National Museum of American History © Getty Images

De objecten komen terecht in de collectie die het museum op 20 april 2020 in allerijl heeft aangelegd om de pandemie te documenteren: zowel de wetenschappeljike en medische gebeurtenissen als de antwoorden op het gebied van handel, werk, politiek en cultuur (zullen aan bod komen).

Het museum deed ook een nationale oproep naar ideeën omtrent wat het nog zou kunnen verzamelen en nodigde mensen uit om persoonlijke ervaringen, hun 'Stories of 2020', te delen op een website die die als digitale tijdscapsule dienst zal doen voor toekomstige generaties. Het museum zal een aantal objecten presenteren tijdens een grote tentoonstelling 'In Sickness and in Health', gewijd aan de manier waarop Amerikanen sinds de negentiende eeuw ziektes trotseren. Het is nog onduidelijk wanneer die tentoonstelling te zien zal zijn.

