Expo over het einde van WOI in Brussel te zien in BELvue Museum

In de expo worden de laatste dagen van de oorlog en de bevrijding er bekeken vanuit het standpunt van de hoofdstad en de Brusselaars.

Brussel kent een belangrijke geschiedenis in Wereldoorlog I, want het was de grootste bezette stad in West-Europa. De toenmalige burgemeester Adolphe Max werd in september 1914 opgepakt en keerde pas op 19 november 1918 terug na vier jaar Duits gevangenschap.

Zware laatste maanden

De laatste bezettingsmaanden waren de zwaarste voor de Brusselaars en met 'Brussel, november 1918: van oorlog naar vrede?' weerspiegelt de tentoonstelling in zeven thema's de hardheid van het leven in de laatste maanden van oorlog, maar ook de vele emoties die naar boven kwamen na het einde van de oorlog. Enkele van die zeven thema's zijn de vluchtelingen in de oorlog, de intrede van koning Albert I op 22 november 1918 of de afkeer van de 'moffen'.

De tentoonstelling is opgemaakt uit historische documenten, foto's, cartoons en tot nu toe ongekende filmfragmenten. De bezoeker kan ook liederen ontdekken die populair waren op het einde van de oorlog of via een touchscreen door krantenartikels van toen bladeren.

De drietalige tentoonstelling is een initiatief van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (CegeSoma) en wordt georganiseerd in het kader van de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog.