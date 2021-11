Naast het Litouwse Kaunas en het Servische Novi Sad is ook het Luxemburgse Esch-sur-Alzette, de tweede grootste stad van Luxemburg, culturele hoofdstad van Europa in 2022.

Vijftien jaar na de stad Luxemburg krijgt het Groothertogdom daarmee opnieuw een culturele hoofdstad van Europa. Luxemburg-Stad droeg die titel in 1997 en in 2007.

Het project 'Esch 2022' gaat breder dan Esch alleen en groepeert 19 grensoverschrijdende gemeenten, meer bepaald 11 Luxemburgse gemeenten en acht Franse gemeenten, samen goed voor meer dan 200.000 inwoners.

De voorgestelde projecten hebben betrekking op kunst, muziek, dans, architectuur, design en literatuur, maar ook op land en erfgoed. Esch kan onder meer rekenen op zijn architecturale monumenten van bij voorbeeld Violet le Duc, Joseph Stübben en Gottfried Böhm.

De stad biedt ook aan om andere sites te ontdekken, gaande van het Nationaal Museum van het Verzet tot het grote cultuurcentrum 'Kultuurfabrik' en de neogotische Sint-Josephskerk.

Vier Belgische steden zijn in het verleden ook culturele hoofstad van Europa geweest: Antwerpen, Brussel, Brugge en Bergen. Voor de editie van 2030 zijn er vijf Belgische kandidaten: Brussel, Kortrijk, Gent, Leuven en Luik.

