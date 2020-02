Vanaf 20 februari zal een Brugs bewoond klooster zijn deuren openstellen voor het publiek.

In het Engels Klooster zullen geleide rondleidingen worden gehouden door vzw 'Sacred Books'. Verschillende zusters zullen bezoekers ook ontmoeten en ontvangen tijdens de rondleiding.

Tot voor kort bleven de deuren van het Engels Klooster meestal dicht. Enkel bij speciale evenementen konden bezoekers er een kijkje nemen. Vanaf 20 februari opent het klooster vier dagen per week de deuren voor het grote publiek. Bezoekers krijgen er een geleide wandeling door een gids. Die brengt hen naar speciale of verborgen plekken in het klooster.

Stilte en boeken

'Boeken en kloosterbibliotheken zijn een rode draad in het parcours. Een ontmoeting met een van de acht inwonende zusters rondt elk bezoek af', vertelt projectcoördinator Doenja Van Belleghem.

De focus bij het bezoek ligt ook op stilte. Bij de start van de rondleiding moeten bezoekers hun gsm afgeven. 'Het is de bedoeling dat mensen echt luisteren en rust vinden in de stilte. Daarom gebeuren de rondleidingen ook slechts drie keer per dag in groepjes van maximaal 15 mensen', vertelt Van Belleghem.

Wie een bezoek wil brengen aan het klooster, kan dat op maandag, woensdag, donderdag en zaterdag telkens om 10 uur, 14 uur en 15 uur. Tickets zijn te verkrijgen op Visit Bruges.

In het Engels Klooster zullen geleide rondleidingen worden gehouden door vzw 'Sacred Books'. Verschillende zusters zullen bezoekers ook ontmoeten en ontvangen tijdens de rondleiding.Tot voor kort bleven de deuren van het Engels Klooster meestal dicht. Enkel bij speciale evenementen konden bezoekers er een kijkje nemen. Vanaf 20 februari opent het klooster vier dagen per week de deuren voor het grote publiek. Bezoekers krijgen er een geleide wandeling door een gids. Die brengt hen naar speciale of verborgen plekken in het klooster. Stilte en boeken'Boeken en kloosterbibliotheken zijn een rode draad in het parcours. Een ontmoeting met een van de acht inwonende zusters rondt elk bezoek af', vertelt projectcoördinator Doenja Van Belleghem. De focus bij het bezoek ligt ook op stilte. Bij de start van de rondleiding moeten bezoekers hun gsm afgeven. 'Het is de bedoeling dat mensen echt luisteren en rust vinden in de stilte. Daarom gebeuren de rondleidingen ook slechts drie keer per dag in groepjes van maximaal 15 mensen', vertelt Van Belleghem. Wie een bezoek wil brengen aan het klooster, kan dat op maandag, woensdag, donderdag en zaterdag telkens om 10 uur, 14 uur en 15 uur. Tickets zijn te verkrijgen op Visit Bruges.