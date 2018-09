Elektrische deelsteps strijken neer in Brussel

Parijs was vorige maand de eerste Europese stad waar de deelsteps gelanceerd werden. Het initiatief werd niet alleen warm onthaald door de plaatselijke bevolking, ook hippe toeristen waren vlug weg met het milieuvriendelijke vervoersmiddel. Voor toeristen is het een makkelijke en toegankelijke manier om steden te verkennen.

Bird wil tegemoetkomen aan het probleem van 'de laatste kilometer' op momenten dat de afstand te kort is om voordeel te halen uit het gebruik van het openbaar vervoer en te lang om te voet af te leggen. In de praktijk worden dit soort afstanden nog vaak overbrugd met de auto of taxi waardoor het verkeer in de stad dichtslibt en de concentratie van uitlaatgassen toeneemt.

's Nachts van straat

Jonatan de Boer, General Manager voor Bird Benelux: 'In de steden waar wij al actief zijn, zorgt Bird voor een naadloze overgang met het openbaar vervoer. Het zijn verplaatsingen die doorgaans met een wagen worden gedaan, maar die toeristen nu ook met de step kunnen doen.'

Bird zorgt ervoor dat alle steps 's nachts van de straat worden gehaald. Als blijkt dat er behoefte is aan een groter aantal steps, zullen er volgens het bedrijf ook meer worden ingezet. De minimumleeftijd om een step te gebruiken is 18 jaar.

Nieuwe gebruikers krijgen een ritkorting van 5 euro wanneer ze in het betaalgedeelte van de app "BIRDBRUSSEL" invullen. Veiligheidstips en meer info vind je op de website.

Bird werd opgericht in 2017 door vervoerspionier Travis VanderZanden. Het hoofdkantoor is gevestigd in Venice (Californië). Het bedrijf breidt zich razendsnel uit over de Verenigde Staten en wordt nu ook in andere delen van de wereld gelanceerd. Op dit ogenblik zijn ze aanwezig in bijna 60 steden en op meer dan 80 universiteitscampussen wereldwijd.