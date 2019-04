Al vanaf ver zie je de imposante Wartburg hoog boven Eisenach uitsteken. Je zou bijna vergeten dat er aan de voet van deze robuuste laatromaanse burcht een stad ligt, de stad waar Johann Sebastiaan Bach werd geboren nog wel.

Al vanaf ver zie je de imposante Wartburg hoog boven Eisenach uitsteken. Je zou bijna vergeten dat er aan de voet van deze robuuste laatromaanse burcht een stad ligt, de stad waar Johann Sebastiaan Bach werd geboren nog wel.

De Wartburg

De Wartburg torent 400 meter boven Eisenach uit en is met zijn leeftijd van duizend jaar ouder dan de stad zelf. Het is een van de best bewaarde burchten in heel Duitsland. De Wartburg was getuige van enkele belangrijke historische gebeurtenissen en staat daarom sinds 1999 op de Lijst van Werelderfgoederen van Unesco.

Wartburg © iStock/Getty Images

De heilige Elisabeth von Thüringen woonde een tijd in de Wartburg. In 1521 zocht Maarten Luther er onder de schuilnaam 'Junker Jörg' een veilig heenkomen. Hij vertaalde er in elf weken tijd de Bijbel vanuit het Grieks in het Duits. In 1777 kreeg de Wartburg nog een wereldberoemde gast over de vloer: de schrijver, filosoof, wetenschapper en dichter Johann Wolfgang von Goethe kwam er op bezoek.

Wartburg © iStock/Getty Images

Wartburg © Andreas Weise Thuringer Tourismus GmbH

Johann Sebastiaan Bach (1685-1750)

De wereldberoemde componist Johann Sebastiaan Bach werd op 21 maart 1685 geboren in Eisenach. Hier is dan ook het grootste Bachmuseum ter wereld te vinden.

Bachmuseum © iStock/Getty Images

In het oude deel krijg je een indruk van het dagelijkse leven in de tijd dat Bach in de zeventiende eeuw in Eisenach woonde. Het moderne deel is gewijd aan de muziek van Bach. Installaties zoals de 'Walkable Composition' dompelen je onder in de muziek van Bach. Ieder uur verzorgen musici op vier barokke muziekinstrumenten een kort liveconcert van een van zijn werken.

Bachhaus © CMRChristiane Wurtenberger

Voor het Bachhaus staat het Bach Denkmal. Het werd in 1884 gemaakt door Adolf von Donndorf. Beroemde musici als Clara Schumann, Franz Liszt en Hans von Bülow doneerden er geld voor.

Bach Denkmal © Thuringer Tourismus

Lutherhaus

Maarten Luther woonde tussen 1498 en 1501 in het huis waar nu het Lutherhaus is gevestigd. Het is een van de oudste en mooiste vakwerkhuizen in Duitsland. Sinds 1956 is er een museum in gevestigd.

Lutherhaus © Warburg Touristik GmbH

Maarten Luther werd niet - zoals Bach - geboren in Eisenach. Hij verbracht er wel een groot deel van zijn jeugd. Ook vertaalde hij hier de Bijbel in het Duits. In het Lutherhaus krijg je een beeld van zijn leven, zijn vertaling, zijn invloed op religie, muziek, literatuur en taal.

Lutherhaus © Warburg Touristik GmbH

Lutherhaus © Warburg Touristik GmbH

Lutherhaus © Warburg Touristik GmbH

Georgenkirche

Een bouwwerk dat de drie beroemdste inwoners van Eisenach - Luther, Bach en de heilige Elisabeth - met elkaar verbindt is de in de twaalfde eeuw gebouwde Georgenkirche. Elisabeth trouwde er op 14-jarige leeftijd, Maarten Luther zong er als koorknaap en Johann Sebastiaan von Bach werd er gedoopt. De Georgenkirche is dan ook nauw verbonden met de geschiedenis van de stad.

Georgenkirche © iStock/Getty Images

Georgenkirche © iStock/Getty Images

Reuter-Wagner-Villa

Aan de voet van de Wartburg ligt deze prachtige Reuter-Wagner-Villa waar de Duitse dichter Fritz Reuter woonde. Tegenwoordig is er de grootste Richard Wagner collectie buiten Bayreuth te zien. De villa bezit meer dan 20.000 objecten waaronder een bibliotheek met zo'n 5.000 werken

Reuter-Wagner-Villa © iStock/Getty Images

Automobil Welt Eisenach

Bijna honderd jaar lang werden er auto's geproduceerd in Eisenach. De eerste wagen werd in 1899 afgeleverd en de laatste in 1991.

Automobil Welt Eisenach © iStock/Getty Images

De Automobil Welt Eisenach is gehuisvest in een historische fabriekshal. Het is een must voor iedere autoliefhebber. Je ziet er prachtige historische wagens, carosserie, ontwerpen, prototypen en ontwerpplannen.

Automobil Welt Eisenach © iStock/Getty Images

In het museum is ook een historische werkplaats opgesteld. Je kan hier zien hoer er in 1912 auto's gemaakt werden.