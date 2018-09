Eerste deel nieuw Antwerps Droogdokkenpark afgewerkt

De Belvédère, een groen uitkijkput van twee hectare waarin de nieuwe kaaimuren verwerkt zijn, is een uitwaaiplek met zicht op de Schelde en de stad.

'We verbinden de Schelde weer met de Antwerpenaren, in plaats van er onze rug naar toe te keren', zegt Bart De Wever. De nieuwe kaaimuren aan de Scheldebocht vormen een zeshoekig uitkijkpunt van twee hectare groot, met daarop een park met 65 jonge bomen, een wandelpad en zitbanken. 'Het wordt ongetwijfeld een nieuwe trekpleister.'

De Belvédère is het eerste afgewerkte deel van het Droogdokkenpark, dat uiteindelijk elf hectare groot zal worden. Het project van de stad, vastgoedbedrijf AG Vespa en de Vlaamse Waterweg, wordt een groene uitwaaiplek dat een overgangszone vormt tussen de stad en de haven. Voor het uitkijkpunt investeerden de drie partners 7 miljoen euro.

Openingsfeest

'De eerste beweegreden voor dit project was de waterveiligheid', zegt gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts van de Vlaamse Waterweg. 'De historische kaaimuur verkeerde in slechte staat. Om de Droogdokken en het hele Eilandje beter te beschermen, hebben we nieuwe stevigere kaaimuren gebouwd die bestaan uit een afwisseling van buispalen en damplanken met een lengte van 20 tot 25 meter.'

'Het Droogdokkenpark is slechts één van de zeven fases in het bredere Kaaienplan', zegt de burgemeester. Binnen het Masterplan Scheldekaaien zal over een periode van 15 jaar 6,7 kilometer kaaimuur onder handen genomen worden. Zondag vindt het openingsfeest van de Belvédère plaats. Aan de nieuwe groene plek aan het water zijn de hele dag demonstraties, workshops en muziek.