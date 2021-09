Dit zijn de veiligste steden ter wereld in 2021

Ieder jaar stelt de The Economist Intelligence Unit een overzicht samen van de veiligste steden in de wereld. De Safe Cities Index 2021 ziet er heel anders uit dan in de afgelopen jaren. En dat heeft onder andere te maken met de coronapandemie. Onze opvatting over veiligheid is veranderd door de ziekte die de wereld de afgelopen tijd in de greep hield. Zo hechten we meer waarde aan digitale veiligheid omdat we vaker thuis werken en vergaderingen online plaatsvinden.

Ook is dit jaar een nieuwe factor toegevoegd op basis waarvan bepaald wordt welke steden veilig zijn: de milieuveiligheid. De overige factoren waar de Intelligence Unit naar kijkt zijn digitale veiligheid, gezondheid, infrastructuur en persoonlijke veiligheid. In totaal werden zestig steden in de wereld beoordeeld.

De top tien is grotendeels hetzelfde gebleven, maar binnen die tien steden is de volgorde door elkaar gehusseld. De drie gedoodverfde winnaars - Tokio, Singapore en Osaka - zijn gezakt en Kopenhagen is naar de eerste plaats geklommen.







1. Kopenhagen in Denemarken







2. Toronto in Canada







3. Singapore







4. Sydney in Australië







5. Tokio in Japan







6. Amsterdam in Nederland







7. Wellington in Nieuw-Zeeland







8. Hongkong







9. Melbourne in Australië