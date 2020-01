TomTom heeft zijn jaarlijkse Traffic Index bekendgemaakt waarin ze nagaan in welke steden in de wereld je het meeste oponthoud hebt in het verkeer.

TomTom heeft zijn jaarlijkse Traffic Jam Index bekendgemaakt. TomTom maakte een overzicht van 416 grote steden in 57 landen waar je het langste in de file staat. Uit die Index blijkt dat het verkeer in de afgelopen tien jaar wereldwijd is toegenomen. Ook in 2019 werd het weer drukker op de wegen in de wereld: het verkeer steeg met één procent. Ook de meeste steden in de wereld kregen opnieuw met meer verkeersdrukte te maken. In 239 steden in de Index nam de drukte toe, in slechts 63 steden werd het meetbaar rustiger.

Bengaluru in het zuiden van India is wereldwijd de stad met de grootste verkeersdrukte. Bestuurders doen er gemiddeld 71 procent langer over om hun eindbestemming te bereiken. Ook in Filippijnse stad Manila doe je er 71 procent langer over en staat daarmee op de tweede plaats. De rest van de top vijf wordt gevormd door Bogota in Colombia (68 procent extra reistijd), Mumbai in India (65 procent) en Pune in India (59 procent).

Brussel © Getty Images

De drukste stad in Europa is Moskou op de zesde plaats met een extra gemiddelde reistijd van 59 procent. Brussel is de drukte stad in België en staat met een extra reistijd van 38 procent op de 44e plaats. Dat is een toename van één procent ten opzicht van 2018. In de spits betekent het helemaal een oefening in geduld want in de ochtendspits moet je in Brussel rekening houden met een extra reistijd van 75 procent en in de avondspits zelfs met 77 procent. Dat komt neer op 23 minuten extra in de auto zitten op een ritje van een half uur.

Andere drukke steden in België zijn Bergen (34 procent), Antwerpen (32 procent), Luik (24 procent) en Gent en Leuven op een gedeelde vijfde plaats met gemiddeld twintig procent extra reistijd.

De 25 steden met de grootste verkeersdrukte

1. Bengaluru in India

2. Manila in de Filippijnen

3. Bogota in Colombia

4. Mumbai in India

5. Pune in India

6. Moskou in Rusland

7. Lima in Peru

8. New Delhi in India

9. Istanbul in Turkije

10. Jakarta in Indonesië

11. Bangkok in Thailand

12. Kiev in Oekraïne

13. Mexico City in Mexico

14. Boekarest in Roemenië

15. Recife in Brazilië

16. Sint-Petersburg in Rusland

17. Dublin in Ierland

18. Odessa in Oekraïne

19. Lodz in Polen

20. Rio de Janeiro in Brazilië

21. Tel Aviv in Israël

22. Krakau in Polen

23. Novosibirsk in Rusland

24. São Paulo in Brazilië

25. Samara in Rusland

