Ben je niet zo gecharmeerd door regen? Dan is het handig om te weten welke steden in de wereld de meeste dagen met neerslag kennen. Een overzicht.

De afgelopen zomer toonde weer eens dat regen niet alleen een zegen, maar ook een bron voor enorme rampen kan zijn. In België en Duitsland kwamen tientallen mensen om het leven door overvloedige regenval en in de Chinese stad Zhengzhou viel in één dag meer dan een halve meter neerslag. Dit zijn maar twee voorbeelden waaruit blijkt dat neerslag door klimaatopwarming alsmaar in grote hoeveelheden tegelijk valt. Wanneer de temperatuur op aarde en in de oceanen stijgt, verdampt er meer water en valt er dus meer neerslag.

Budget Direct en Neoman Studios analyseerden de meteorologische gegevens van Climata.data en keken naar het aantal dagen dat er sneeuw of regen valt in 64.429 steden in de hele wereld. Ze bepaalden aan de hand daarvan in welke steden de meeste regendagen voorkomen. Een dag is een regenachtige dag wanneer er minimaal één millimeter neeslag valt.

Vier van de vijf regenachtigste steden liggen in Zuid-Amerika. Dat heeft te maken met de Andes bergketen. Vochtige lucht die vanaf de oceaan het land op wordt gedreven komt tot stilstand bij de bergen. Het gebied dat voor de Andes ligt, heeft daarom te maken met grote hoeveelheden neerslag.

De Colombiaanse stad Buenaventura spant de kroon met gemiddeld 258 dagen per jaar regenval. Ook in de Ecuadoriaanse hoofdstad heb je een paraplu vaak nodig: het regent er gemiddeld 245 dagen per jaar. Maar het kan nog erger: het Colombiaanse dorpje Puerto Lopez telt maar liefst 320 regendagen.

. © Budget Direct

Budget Direct maakte ook een overzicht van de steden per land met de meeste regendagen. In België staat Malmedy bovenaan met gemiddeld 131 natte dagen.

. © Budget Direct

Kijken we alleen naar Europa dan valt op dat de steden met de meeste regendagen in alle hoeken van het continent voorkomen. De natste stad in Carna in Ierland met 160 regendagen. Bergen in Noorwegen telt 156 dagen met neerslag, Glarus in Zwitserland heeft er 153 en Akhaltsikhe in Georgië 152.

. © Budget Direct

Het Midden Oosten en Centraal-Azië associëren we meestal met warm en droog weer en dat klopt ook tot op zekere hoogte. Toch zijn de verschillen er groot. in Kelardash in Iran valt gemiddeld op 167 dagen regen, terwijl in buurland Qatar, in Al Khor slechts op 10 dagen neerslag te verwachten is. Dat heeft te maken met de ligging: Kelardash ligt aan de Kaspische Zee, terwijl Al Khor aan de Perzische Golf ligt.

. © Budget Direct

In het oostelijk deel van Azië kan het tijdens bepaalde seizoenen met bakken uit de lucht vallen. Zo heeft Bangladesh ieder jaar te maken met flinke overstromingen en worden wegen in Thailand vaak onbegaanbaar door de grote hoeveelheden regen. De Indiase streek Mawsyram staat zelfs in het Guinness Book of World Records als de natste regio in de wereld. De stad met de meeste regendagen ligt dan weer in Indonesië: in Timika kunnen de inwoners op 244 dagen rekenen met regen. Ook in Honiara op de Solomons Eilanden is het vaak nat: op 236 dagen per jaar.

. © Budget Direct

Bij Australië denken we niet direct aan veel regen en dat klopt ook grotendeels: in 125 landen regent het vaker dan in Australië. Toch kan je hier ook niet altijd zonder paraplu de straat op. Dat geldt in het bijzonder voor Cairns waar het gemiddeld op 117 dagen per jaar regent. Dat hangt wel af van het seizoen. De neerslag valt daar grotendeels tussen november en maart wanneer de stad te maken kan krijgen met tropische stormen en cyclonen. De rest van het jaar is het meestal droog. Ook Darwin is met 111 dagen neerslag redelijk nat.

. © Budget Direct

Net als in Azië zijn ook in Afrika de verschillen tussen de diverse landen groot. In de landen rond de Evenaar kan het enorm plenzen en oogt het landschap groen en weelderig. Daar staat tegenover dat een land als Djibouti enorm droog is. In 19 Afrikaanse landen valt op minder dan 100 dagen per jaar neerslag, in 4 landen is dat zelfs minder dan 50 dagen. Neifang in Equatoriaal Guinea heeft niet te klagen over gebrek aan regen. Met 244 regendagen per jaar is het de natste stad in Afrika.

. © Budget Direct

In de Verenigde Staten valt op dat de twee staten met de meeste neerslag degenen zijn die gescheiden liggen van de rest van het land. Zowel in Hawaii als Alaska valt aanzienlijk meer regen dan in de andere staten. Hilo in Hawaii spant de kroon met 211 regendagen. In het zuiden van Alaska bij Sitka ligt een gematigd regenwoud en daar valt dan ook veel neerslag. Die regio kon in 2020 zelfs een regenrecord op zijn naam schrijven toen het er 70 dagen onafgebroken bleef regenen.

. © Budget Direct

. © Budget Direct

