Dit zijn de mooiste stadjes in Normandië

Maar Bayeux is meer dan dit bijzondere tapijt. Ook het middeleeuwse stadscentrum met de in 1077 gebouwde Notre Dame kathedraal is een wandeling waard. Sporen uit de Tweede Wereldoorlog zijn hier ook te vinden, in het Musée Mémorial de la Bataille de Normandie. Bayeux was de eerde stad die in 1944 werd bevrijd door de Geallieerden.